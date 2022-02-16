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В Шерегеше изменили винную карту из-за наплыва москвичей на горнолыжный курорт

Фото В Шерегеше изменили винную карту из-за наплыва москвичей на горнолыжный курорт
Фото В Шерегеше изменили винную карту из-за наплыва москвичей на горнолыжный курорт

Фото VR Media

Пандемия коронавируса пошла на пользу горнолыжному курорту Шерегеш, спровоцировав наплыв туристов из Москвы.

Управляющий развлекательным комплексом Alpen Club Роман Соловьёв рассказал, как ситуация с пандемией коронавируса сказалась на состоянии бизнеса в Шерегеше. По его оценке, выручка выросла в 3-4 раза, однако сфере услуг пришлось переориентироваться на запросы туристов из центральной части России.

«Мы на самом деле чувствуем увеличение количества гостей из европейской части России. Повышение цен тоже произошло – в среднем на 15-20 процентов... нам пришлось перестраиваться под новые условия, потому что уровень прежнего сервиса не в полной мере соответствовал запросам клиентов, привыкших к топовым ресторанам и сетевым отелям», – рассказал Роман Соловьёв в интервью Business FM.

Соловьёв объяснил, что у москвичей несколько иные вкусы, под которые рестораторам пришлось подстраиваться. В том числе пересматривать винную карту и некоторые позиции бара.

«В Сибири сложились определённые традиции по винам, крепкому алкоголю, и до недавнего времени гости их придерживались. А затем приехали другие люди, которые пьют другие напитки других производителей и торговых марок», – объяснил управляющий Alpen Club. Он уточнил, что гостей из европейской части России не устраивал алкоголь масс-маркета.

Соловьёв отметил, что обновление коснулось не только гастрономического направления. По его словам, сейчас идёт очень активное развитие курорта на фоне перспектив развития и строительства аэропорта.

«Есть понимание, что турпоток значительно вырастет, и все хотят на этом зарабатывать. Строится много новых объектов», – отметил собеседник.

Напомним, в Кузбассе на горнолыжном курорте Шерегеш открылась самая быстрая канатная дорога в России.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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