В Шерегеше изменили винную карту из-за наплыва москвичей на горнолыжный курорт

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Пандемия коронавируса пошла на пользу горнолыжному курорту Шерегеш, спровоцировав наплыв туристов из Москвы.

Управляющий развлекательным комплексом Alpen Club Роман Соловьёв рассказал, как ситуация с пандемией коронавируса сказалась на состоянии бизнеса в Шерегеше. По его оценке, выручка выросла в 3-4 раза, однако сфере услуг пришлось переориентироваться на запросы туристов из центральной части России.

«Мы на самом деле чувствуем увеличение количества гостей из европейской части России. Повышение цен тоже произошло – в среднем на 15-20 процентов... нам пришлось перестраиваться под новые условия, потому что уровень прежнего сервиса не в полной мере соответствовал запросам клиентов, привыкших к топовым ресторанам и сетевым отелям», – рассказал Роман Соловьёв в интервью Business FM.

Соловьёв объяснил, что у москвичей несколько иные вкусы, под которые рестораторам пришлось подстраиваться. В том числе пересматривать винную карту и некоторые позиции бара.

«В Сибири сложились определённые традиции по винам, крепкому алкоголю, и до недавнего времени гости их придерживались. А затем приехали другие люди, которые пьют другие напитки других производителей и торговых марок», – объяснил управляющий Alpen Club. Он уточнил, что гостей из европейской части России не устраивал алкоголь масс-маркета.

Соловьёв отметил, что обновление коснулось не только гастрономического направления. По его словам, сейчас идёт очень активное развитие курорта на фоне перспектив развития и строительства аэропорта.

«Есть понимание, что турпоток значительно вырастет, и все хотят на этом зарабатывать. Строится много новых объектов», – отметил собеседник.

Напомним, в Кузбассе на горнолыжном курорте Шерегеш открылась самая быстрая канатная дорога в России.