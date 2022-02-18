Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Болят суставы после коронавируса: врач объяснил причины постковидных осложнений на колени и пальцы

Фото Болят суставы после коронавируса: врач объяснил причины постковидных осложнений на колени и пальцы
Фото Болят суставы после коронавируса: врач объяснил причины постковидных осложнений на колени и пальцы

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм и pixabay.com

Long COVID, или постковидный синдром, грозит людям, переболевшим коронавирусом. К известным симптомам постковида – катастрофической потере обоняния, облысению, отсутствию сексуального желания – прибавилась новая проблема. В Санкт-Петербурге к врачам обращаются пациенты с жалобами на жгучую боль в руках и ногах.

Даже после года пандемии медики не сразу признали такое явление как постковидный синдром (Long COVID). Но из-за этой проблемы жизнь многих разделилась на «до» и «после» заболевания COVID-19. К физическим страданиям – выпадение волос, утрата обоняния, отказ важных органов – прибавляются разрушенные социальные отношения из-за сексуальных проблем.

К врачам ПСПбГМУ им. Павлова обратились уже более 20 человек, ранее перенёсших COVID-19 с жалобами на жгучую боль в руках и ногах, чаще всего в кистях и стопах. По словам Яны Кушнир, невролога ПСПбГМУ им. Павлова, это постковидное осложнение – сенсорная полинейропатия, связанная с поражением чувствительных нервных волокон.

Фото Болят суставы после коронавируса: врач объяснил причины постковидных осложнений на колени и пальцы 2

Как выяснили неврологи ПСПбГМУ им. Павлова, такие сенсорные полинейропатии возникают в среднем через 21 день после получения первого положительного ПЦР-теста на коронавирус. Сначала появляются эпизоды жгучей боли в руках и ногах, потом она фактически становится постоянной – отпустит ненадолго и снова возникает. Среди двух десятков пациентов есть как мужчины, так и женщины, их средний возраст составил 46,7 года. Все заболевшие перенесли коронавирусную инфекцию в средней степени тяжести.

– Мы знаем, что ковид провоцирует гиперкоагуляцию (тромбоз) и влияет на эндотелий сосудов. Видимо, по этому же механизму – гиперкоагуляции и дисфункции сосудистой стенки – развивается и сенсорная полинейропатия, – цитирует Яну Кушнир сайт «Доктор Питер».

Напомним, как россияне, страдающие постковидным синдромом, переносят потерю обоняния и облысение. И о психологических проблемах, которые люди пытаются решить, создавая в соцсетях группы для общения пациентов с постковидным синдромом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

здоровье
коронавирус
Ковид
COVID-2019
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23548
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
17939
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10364
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
7263
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6715
Учёные назвали новые признаки рака
5897
Кто из россиян получит по 6 100 рублей 15 февраля 2022 года
5834
В Новосибирске 12-летняя девочка с редким генетическим дефектом стала звездой TikTok