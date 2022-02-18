Болят суставы после коронавируса: врач объяснил причины постковидных осложнений на колени и пальцы

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Long COVID, или постковидный синдром, грозит людям, переболевшим коронавирусом. К известным симптомам постковида – катастрофической потере обоняния, облысению, отсутствию сексуального желания – прибавилась новая проблема. В Санкт-Петербурге к врачам обращаются пациенты с жалобами на жгучую боль в руках и ногах.

Даже после года пандемии медики не сразу признали такое явление как постковидный синдром (Long COVID). Но из-за этой проблемы жизнь многих разделилась на «до» и «после» заболевания COVID-19. К физическим страданиям – выпадение волос, утрата обоняния, отказ важных органов – прибавляются разрушенные социальные отношения из-за сексуальных проблем.

К врачам ПСПбГМУ им. Павлова обратились уже более 20 человек, ранее перенёсших COVID-19 с жалобами на жгучую боль в руках и ногах, чаще всего в кистях и стопах. По словам Яны Кушнир, невролога ПСПбГМУ им. Павлова, это постковидное осложнение – сенсорная полинейропатия, связанная с поражением чувствительных нервных волокон.

Как выяснили неврологи ПСПбГМУ им. Павлова, такие сенсорные полинейропатии возникают в среднем через 21 день после получения первого положительного ПЦР-теста на коронавирус. Сначала появляются эпизоды жгучей боли в руках и ногах, потом она фактически становится постоянной – отпустит ненадолго и снова возникает. Среди двух десятков пациентов есть как мужчины, так и женщины, их средний возраст составил 46,7 года. Все заболевшие перенесли коронавирусную инфекцию в средней степени тяжести.

– Мы знаем, что ковид провоцирует гиперкоагуляцию (тромбоз) и влияет на эндотелий сосудов. Видимо, по этому же механизму – гиперкоагуляции и дисфункции сосудистой стенки – развивается и сенсорная полинейропатия, – цитирует Яну Кушнир сайт «Доктор Питер».

Напомним, как россияне, страдающие постковидным синдромом, переносят потерю обоняния и облысение. И о психологических проблемах, которые люди пытаются решить, создавая в соцсетях группы для общения пациентов с постковидным синдромом.