Новосибирск: афиша на 18, 19 и 20 февраля – часы-будильник Александра Покрышкина, украшения эпохи неолита и спецпоказ «Первого снега» Кончаловской

Коллаж Сиб.фм, фото и видео из открытых источников

Насыщенная программа из киноновинок, музыкальных премьер, интересных выставок и вернисажей ждёт всех любителей прекрасного и интересного в ближайшие выходные дни.

Пристально следите за городской культурной афишей, и ваше неравнодушие будет обязательно вознаграждено. Ведь каждую неделю в Новосибирске происходят события, которые не назовёшь ординарными. Например, снова открывает свои богатейшие фонды Новосибирский государственный краеведческий музей и показывает выставку часов XX века. Режиссёр Наталья Кончаловская представляет новосибирским любителям кино свой полнометражный дебют. А на сцене театра оперы и балета впервые покажут оперный спектакль на музыку новосибирского композитора Александра Абраменко. На других площадках играют произведения Толстого, Чехова и Тома Стоппарда.

В пятницу 18 февраля:

Выставка «Собирая время» открылась в залах Новосибирского государственного краеведческого музея. На выставке представлены карманные, наручные, настольные, настенные, каминные и напольные часы — всего более 130 предметов из фондов музея.

Сегодня часы для нас уже стали обыденностью — мы можем узнать время, просто посмотрев на различные электронные приборы, которые нас окружают: мониторы компьютера, экраны телефонов, бытовую технику. Но ещё век назад часы были предметом, требующим особого внимания — их нужно было постоянно заводить, настраивать, да и позволить себе их приобрести могли только люди, имеющие хороший достаток.

В залах музея можно увидеть настольные кварцевые часы середины XX века, принадлежавшие Александру Покрышкину, первому трижды Герою Советского Союза, и его же наручные часы-будильник «Полет-Элита».

Среди экспонатов дорожные часы-будильник SLAVA, изготовленные на Московском часовом заводе «Слава» в 1970 году, редкий и необычный часовой прибор ЭПЧМ, изготовленный в 1951 году на Ленинградском заводе электрических часов — при эксплуатации к нему можно было подключить до 200 вторичных часов. Отдельно представлены предметы одной из самых известных в России часовых фирм — «Павел Буре».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новосибирский государственный краеведческий музей (Красный проспект, 23), в выходные дни выставка работает с 11:00

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Институт археологии и этнографии СО РАН представляет отчётную выставку по итогам прошедшего экспедиционного сезона «Эхо тысячелетий: находки новосибирских археологов и этнографов в полевом сезоне 2021 года».

Полевые научные работы Института археологии и этнографии СО РАН охватили в 2021 году обширную территорию от Алтая и Хакасии на юге до Ямало-Ненецкого автономного округа на севере. На выставке демонстрируются наиболее яркие находки.

Археологические культуры каменного века представлены орудиями, украшениями и костными останками из алтайских пещер, где десятки тысяч лет назад располагались стоянки древних людей — денисовцев, неандертальцев и человека современного типа.

Археологическая история Новосибирской области раскрывается в экспозиции по работам в Венгеровском районе. Среди экспонатов — керамика, орудия и украшения эпохи раннего неолита (7 тысяч лет до нашей эры) и бронзы (4-2 тысячи лет до нашей эры). Открытая лекция по археологии Хакасии пройдёт 19 февраля в Малом зале Дома учёных. Начало — в 16 часов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом учёных СО РАН (Академгородок, Морской проспект, 23)

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В субботу 19 февраля:

На сцене театра под руководством Сергея Афанасьева — оригинальная версия режиссёра романа Льва Толстого «Анна Каренина». Дилогия «Анна» и «Левин» — это два спектакля, самостоятельных, но крепко связанных между собой общими персонажами, декорациями, стилистическим оформлением.

Режиссёр-постановщик — Сергей Афанасьев. Авторы инсценировки — Сергей Афанасьев, Екатерина Гилева. За основу дилогии взяты две сюжетные линии романа: спектакль «Анна» — о трагической любви Анны Карениной и Алексея Вронского, спектакль «Левин» — о второй паре героев, Константине Левине и Кити Щербацкой.

Масштабное сценическое действо, продолжительностью более 5 часов, адекватно передаёт сценическим языком стиль и мысль великого русского писателя.

Спектакль поставлен при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

Новосибирский городской драматический театр п/р Сергея Афанасьева

Новосибирский городской драматический театр п/р Сергея Афанасьева (Вокзальная магистраль, 19), спектакля идёт с 15:00 до 20:30

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Спецпоказ и встреча с режиссёром — в «Победе»!

После просмотра фильма «Первый снег» состоится встреча с режиссёром Наталией Кончаловской.

Наталия Кончаловская — дочь знаменитого режиссёра Андрея Кончаловского и телеведущей Ирины Мартыновой. Родилась в Москве, получила образование во Франции. Наталия окончила французскую высшую школу Сьянс По (по специальности «политические науки и коммуникации»), затем Сорбонну (по специальности «киноискусство: эстетика и практика»).

«Первый снег» — её первый полнометражный проект, снятый по собственному сценарию, написанному при участии Анны Соболевской.

В погоне за мечтой найти своё место в современной Москве герои фильма отчаянно пытаются стать наилучшей версией себя. В начале осени их жизни переплетутся, и до первого снега каждому из них предстоит найти способ любить и научиться быть собой.

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 19:00

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В воскресенье 20 февраля:

Программу из произведений Валерия Гаврилина и Антона Чехова представят на сцене Новосибирской филармонии Академический симфонический оркестр и актёры новосибирских театров. В двух отделениях концерта слушателям будут представлены рассказы великого прозаика и музыка замечательного композитора.

Рассказы А. П. Чехова, полные глубокого психологизма, тонких чувств, глубоких размышлений — уникальный материал для соединения с музыкой. Сценарист и режиссёр Александр Белинский первым уловил эту музыкальность чеховских новелл, предложив Валерию Гаврилину создать музыку для фильма-балета «Анюта».

Созданный в 1982 году, балет «Анюта» тут же завоевал сердца слушателей не только в формате фильма-балета, но и качестве традиционного балетного спектакля с хореографией Владимира Васильева. Музыка «Анюты» стала подлинной жемчужиной русской симфонической классики.

Рассказ «Анна на шее» читает актёр театра «Старый дом» — Вадим Тихоненко. Рассказ «Дама с собачкой» читает актриса театра «Глобус» — Светлана Галкина. Музыку Валерия Гаврилина исполняет Новосибирский академический симфонический оркестр. За дирижёрским пультом — Рустам Дильмухаметов.

Государственный концертный зал им. Каца

Государственный концертный зал им. Каца (Красный проспект, 18\1), начало в 18:00

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Фольклорный лабиринт — на сцене НОВАТа!

На сцене театра — мировая премьера оперы для детей в 2-х картинах с прологом на музыку Александра Абраменко по мотивам сказки Самуила Маршака.

Увлекательную детскую оперу «Сказка про козлика» написал новосибирский композитор Александр Абраменко на либретто Владимира Высотина. Музыкальный руководитель и дирижёр — Эльдар Нагиев.

Герои доброй «Сказки про козлика» проведут вас по «фольклорному лабиринту». Продавец коровы, настоящий ковбой, продаёт коня, который мчит быстрее автомобиля, а дикие злые Волки устраивают уморительное представление, разыгрывая известную сказку «Волк и семеро козлят». Но самый удивительный персонаж, с которым вы познакомитесь, конечно же, Козлик. Он не стоит «десять лимонов», как ковбойская корова, не скачет быстрее автомобиля, как цыганский конь, но удивит каждого непременно.

Александр Абраменко — талантливый новосибирский композитор и аранжировщик, музыкант; выпускник Новосибирской государственной консерватории имени М. Глинки. Его сочинения — это обширная жанровая галерея от камерных пьес и вокальных циклов до полномасштабных симфоний и концертов. Особое место в творчестве композитора занимают произведения для детей, в числе которых «Детская тетрадь», фортепианная сюита «В лесу», балет «Принцесса и Карлик».

НОВАТ

НОВАТ, малая сцена (Красный проспект, 36), начало в 13:00

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Кинопремьеры недели:

«Жажда золота»

Кинотеатр «Формула Кино» ТРЦ «Аура» приглашает на всероссийскую премьеру фильма «Жажда золота» с Заком Эфроном. Это новый постапокалиптический триллер от создателей картины «Новая эра Z».

Когда мир разрушен, выживут только богатые. Цена золота — твоё будущее.

Два незнакомца путешествуют вместе через безлюдную пустыню, в которую превратился мир в недалёком будущем. Когда они случайно находят огромные залежи золота, один отправляется за техникой, чтобы добыть его из земли, а второй остаётся караулить сокровище. Длительное ожидание под палящим солнцем без еды и воды и с постоянной опасностью нападения диких животных и агрессивных путников оборачивается настоящим испытанием на прочность.

«Когда я прочитал сценарий "Жажды золота", я был очень поражён тем, насколько он отличался от всего, что я делал раньше, и как мало в нём было диалогов. Я искренне влюбился в эту историю. Представьте человека, о котором вы на самом деле ничего не знаете, и ему предстоит принимать очень сложные решения на протяжении всего фильма, постоянно адаптироваться и стараться выжить», — рассказал о работе над фильмом Зак Эфрон.

«Рембрандт»

Фильм-выставку о творчестве великого художника смотрите в центре культуры и отдыха «Победа» в рамках показов «Арт-лекторий в кино».

Любую выставку, посвящённую творчеству Рембрандта, ждут с нетерпением, но новый совместный проект лондонской Национальной галереи и амстердамского Государственного музея — это не просто очередная выставка, а беспрецедентное собрание работ великого голландца.

Выставка фокусируется на поздних годах жизни Рембрандта, его самом плодотворном периоде — созданные им в это время шедевры справедливо считаются его определяющими работами, именно они сформировали наше представление о художнике и его творчестве.

Зрителю представится возможность понаблюдать за процессом подготовки выставки столь серьёзного масштаба, организацией которой занимались два крупнейших мировых музея, а также узнать историю самого художника.

При помощи кураторов и историков искусства фильм тщательно исследует каждую из ключевых картин выставки и рисует характер живого человека, скрывавшегося за легендарным именем «Рембрандт», которое для многих стало олицетворением великого европейского искусства.

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Также в выходные:

18 февраля:

- группа THE REAKTOR (Барнаул) выступит с программой «Вечные песни о главном», в которой прозвучат кавер-версии хитов отечественного популярного рок-н-ролла из репертуара таких групп, как «Чиж», «Чайф», «Ляпис Трубецкой», «Наив», «Кино», «КиШ», в клубе «Уzдечка» (ТЦ «Москва», Крылова, 26), начало в 20:00;

- выставка работ японского фотографа Сигэру Ёсиды «Фукусима: надежда и отчаяние», включающая в себя 43 работы из проектов «Граница для молитвы» и «Морская стена» и посвящённая трагедии в Фукусиме, когда более 20 тысяч человек погибли, а сотни тысяч вынуждены были переехать, завершает свою работу в «Белой галерее» (ул. Ленина, 7).

19 февраля:

- лекция «Утамаро, Фальк. Хогарт» из цикла «Художники от «А» до «Я». Энциклопедия для любознательных», в которой вы услышите рассказ об одном из крупнейших мастеров укиё-э, во многом определившем черты японской классической гравюры, о русском живописце еврейского происхождения, самобытно соединившем в своём творчестве пути русского модерна и авангарда, а также об английском художнике, основателе национальной школы живописи, иллюстраторе, авторе сатирических гравюр, пройдёт в Большом лекционном зале Новосибирского государственного художественного музея (ул. Свердлова, 10. Вход со стороны ул. Свердлова), начало в 13:30;

- персональная выставка новосибирского художника Виталия Итутина «Весна», в которой художник попытался передать собственный опыт, пережитый и пропущенный через призму сложившегося мировоззрения, заключённый в минималистичные образы, наполненные ощущением мимолётности и хрупкости природы, откроется в пространстве «Арт Ель» (ул. Романова, 23), открытие выставки в 17:00.

20 февраля:

- выставка новосибирских художников «По любви», посвящённая одному из самых захватывающих человеческих чувств, в которой собраны картины, фотографии и объёмные фигуры и инсталляции, открылась в арт-галерее «Респект» (ул. Никитина 70), в выходные дни выставка работает с 14:00 до 18:00;

- спектакль режиссёра Патрика Марбера по новой пьесе классика современной драматургии Тома Стоппарда «Леопольдштадт», повествующий об судьбах людей на фоне надвигающихся Второй мировой войны и ужасов Холокоста, смотрите в рамках программы «Спектакли в кино» в центре культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало 15:00.