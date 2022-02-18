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Олимпиада-2022: расписание выступлений россиян 18, 19 и 20 февраля в Пекине

Фото Олимпиада-2022: расписание выступлений россиян 18, 19 и 20 февраля в Пекине
Фото Олимпиада-2022: расписание выступлений россиян 18, 19 и 20 февраля в Пекине

Фото с сайтов ОКР и ФХР

18 февраля команда ОКР на 9-м месте в медальном зачёте зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Российские спортсмены завоевали 26 медалей (5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых). В каких видах спорта выступают россияне в оставшиеся три дня Игр и сколько ещё медалей могут выиграть – разобрался Сиб.фм.

Публикуем расписание Олимпиады в Пекине 18–20 февраля 2022 года.

18 февраля разыгрывается 4 комплекта медалей

Фристайл. Ски-кросс, мужчины 1/8 финала
Выступают: Сергей Ридзик, Игорь Амелин, Кирилл Сысоев.

Биатлон. Масс-старт 12,5 км, женщины
Выступают: Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Кристина Резцова.

Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины
Выступают: Павел Кулижников, Виктор Муштаков.

Биатлон. Масс-старт 15 км, мужчины
Выступают: Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.

Фото Олимпиада-2022: расписание выступлений россиян 18, 19 и 20 февраля в Пекине 2

Фигурное катание. Пары, короткая программа
Выступают: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бoйкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галямов.

Бобслей. Двойки, женщины
Выступают: Анастасия Макарова – Элена Мамедова, Надежда Сергеева – Юлия Беломестных.

Хоккей
ОК России – Швеция. Полуфинал.

19 февраля — 9 комплектов медалей

Планируем сразу два золота. От Александра Большунова в мужском лыжном марафоне и от фигуристов в спортивных парах. У фигуристов может быть больше одной награды.
Также возможен подиум Руслана Захарова в мужском масс-старте в коньках.

Кёрлинг: мужчины, финал. Женщины, матч за 3-е место.

Конькобежный спорт: мужчины, масс-старт, финал. Женщины, масс-старт, финал.

Лыжные гонки: мужчины, масс-старт, 50 км.

Фигурное катание: пары, произвольная программа.

Фото Олимпиада-2022: расписание выступлений россиян 18, 19 и 20 февраля в Пекине 3

Фристайл: мужчины, хафпайп, финал.

Хоккей: мужчины, матч за 3-е место.

20 февраля – 4 комплекта медалей

Бобслей: мужчины, четвёрка 3-й заезд и 4-й заезд.

Кёрлинг: женщины, финал.

Лыжные гонки: женщины, масс-старт, 30 км.

Фото Олимпиада-2022: расписание выступлений россиян 18, 19 и 20 февраля в Пекине 4

Хоккей: мужчины, финал.

Напомним полный список всех российских чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине. А также сколько миллионов призовых получат за медали чемпионы и призёры Олимпиады в Пекине от государства и своих регионов.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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