Олимпиада-2022: расписание выступлений россиян 18, 19 и 20 февраля в Пекине

Фото с сайтов ОКР и ФХР
18 февраля команда ОКР на 9-м месте в медальном зачёте зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Российские спортсмены завоевали 26 медалей (5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых). В каких видах спорта выступают россияне в оставшиеся три дня Игр и сколько ещё медалей могут выиграть – разобрался Сиб.фм.
Публикуем расписание Олимпиады в Пекине 18–20 февраля 2022 года.
Фристайл. Ски-кросс, мужчины 1/8 финала
Выступают: Сергей Ридзик, Игорь Амелин, Кирилл Сысоев.
Биатлон. Масс-старт 12,5 км, женщины
Выступают: Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Кристина Резцова.
Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины
Выступают: Павел Кулижников, Виктор Муштаков.
Биатлон. Масс-старт 15 км, мужчины
Выступают: Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.
Фигурное катание. Пары, короткая программа
Выступают: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бoйкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галямов.
Бобслей. Двойки, женщины
Выступают: Анастасия Макарова – Элена Мамедова, Надежда Сергеева – Юлия Беломестных.
Хоккей
ОК России – Швеция. Полуфинал.
Планируем сразу два золота. От Александра Большунова в мужском лыжном марафоне и от фигуристов в спортивных парах. У фигуристов может быть больше одной награды.
Также возможен подиум Руслана Захарова в мужском масс-старте в коньках.
Кёрлинг: мужчины, финал. Женщины, матч за 3-е место.
Конькобежный спорт: мужчины, масс-старт, финал. Женщины, масс-старт, финал.
Лыжные гонки: мужчины, масс-старт, 50 км.
Фигурное катание: пары, произвольная программа.
Фристайл: мужчины, хафпайп, финал.
Хоккей: мужчины, матч за 3-е место.
Бобслей: мужчины, четвёрка 3-й заезд и 4-й заезд.
Кёрлинг: женщины, финал.
Лыжные гонки: женщины, масс-старт, 30 км.
Хоккей: мужчины, финал.
Напомним полный список всех российских чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине. А также сколько миллионов призовых получат за медали чемпионы и призёры Олимпиады в Пекине от государства и своих регионов.
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