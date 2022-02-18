Отпуск-2022: какие страны откроются для россиян к лету

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Ещё в конце 2021 года десятки стран принимали вакцинированных туристов из России по QR-кодам или отрицательным ПЦР-тестам. Сегодня многие страны вовсе снимают коронавирусные ограничения, а индустрия туризма оживает. Вероятно, к лету 2022 года большинство стран мира будут открыты для российских туристов.

Эксперты высказывают надежды, что пандемия коронавируса сойдёт на нет в 2022 году. Уже сейчас путешествовать можно в десятки стран.

Ограничения для въезда для россиян отсутствуют в Мексике, Доминиканской Республике, Абхазии.

Страны, которые признают все российские вакцины

Албания. Греция. Армения. Молдова. Румыния. Иордания. Куба. Колумбия. Уругвай. Киргизия. Бразилия (и ПЦР-тест). Азербайджан (и ПЦР-тест). Камбоджа.

Ворота в Европу – Венгрия.

«Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР тестов) при наличии действующей шенгенской визы и сертификата о вакцинации (принимаются сертификаты о вакцинации любой из разрешённых для применения в Российской Федерации вакцин)», – сказано на официальном сайте посольства страны.

Македония. Пускают с любой российской вакциной – сертификат должен быть на английском и в распечатанной форме: с PDF на телефоне не посадят на рейс.

Грузия. «Спутник», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» – сертификат должен быть на английском.

Черногория. Страна принимает сертификат о вакцинации любой вакциной (со «Спутником Лайт» могут быть вопросы).

Страны, которые принимают вакцинированных «Спутником V»

Аргентина, Турция, Болгария, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Катар, Словения, Маврикий, Кения, Босния и Герцеговина, Мальдивские острова, Чили, Эквадор, Хорватия признают только «Спутник V».

ОАЭ. На прививку обратят внимание в Абу-Даби – с сертификатом не надо проходить карантин. Нужен документ о вакцинации с портала «Госуслуги».

Кипр. Российский сертификат о прививке «Спутником V» спасёт как от теста по прибытии (он стоит 15-18 евро в зависимости от аэропорта), так и перед вылетом.

Сербия. Страна признаёт «Спутник V», но не признаёт российские сертификаты о вакцинации.

Таиланд. Пока привитым «Спутником V» можно въехать через Пхукет и Самуй по программе «песочницы». На островах нужно провести неделю на карантине.

Страны, требующие только отрицательный ПЦР-тест для въезда

Багамские острова, Вьетнам, Ирак, Иордания, Ливан, Норвегия, Перу, Сейшельские острова, Таджикистан, Тунис, Танзания, Эфиопия и ЮАР.

Великобритания. Непривитые туристы и россияне, привитые отечественной вакциной «Спутник V», должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до поездки.

По прибытии они соблюдают десятидневный карантин, во время которого сдают ещё два теста – на пятый и на восьмой день пребывания. Все расходы несёт пассажир.

Напомним, какие туры на майские праздники – 2022 обойдутся дешевле 100 тысяч рублей на двоих.