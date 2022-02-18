Сколько ещё медалей может выиграть Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине и какое место займёт в медальном зачёте

Фото с сайтов ОКР и ФХР

За три дня до окончания Олимпийских игр – 2022 в Пекине в активе команды ОКР 26 медалей. На утро 18 февраля: 5 золотых медалей, 9 серебряных и 12 бронзовых. Наша команда на 9-м месте в медальном зачёте, который ведётся по золоту. Россияне вплотную приблизились к запланированным 30 медалям и ещё не утратили шансы подняться на 5-6-е общекомандное место.

30 медалей могут завоевать россияне в Пекине, по прогнозу Станислава Позднякова – об этом президент ОКР говорил незадолго до начала зимних Игр. В медальном зачёте прошлой зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане у россиян было всего 17 наград, только 2 золота и 13-е общекомандное место.

Россияне уже значительно превзошли результат Пхёнчхана и по общему числу медалей – 26 – уступают только норвежцам, у которых 29 медалей. Проблема в малом количестве золотых медалей, по которым ведётся официальный медальный зачёт.

Очевидно, что две золотые медали способны значительно улучшить место команды ОКР в медальном зачёте. А шансы на 2 золота есть. На данный момент в самом оптимистичном варианте, с 7-ю золотыми медалями, можно подняться даже на 5-е место, обойдя Швецию, Австрию, Нидерланды и Швейцарию.

Таблица «Яндекса»

К сожалению, обойти Норвегию, Германию, США и Китай уже не получится. Таким образом, вероятнее всего, россияне займут общекомандное место во второй половине первой десятки. Что уже прогресс, по сравнению с прошлой зимней Олимпиадой.

В каких видах спорта россияне ещё могут выиграть медали до окончания Олимпиады-2022

Главные поставщики золота на зимних Играх – фигуристы. Золото можно выиграть ещё в парном катании.

Хоккей. Мужская сборная России по хоккею в Пекине защищает титул олимпийских чемпионов. Россияне уже в полуфинале, где играют со Швецией.

Прогноз на медали россиян в предстоящие дни Олимпиады в Пекине

18 февраля, пятница – разыгрывается 4 комплекта медалей

Мужской масс-старт в биатлоне – вряд ли наша сильная сторона, но сбрасывать со счетов его тоже нельзя.

19 февраля, суббота – 9 комплектов медалей

Планируем сразу два золота. От Александра Большунова в мужском лыжном марафоне и от фигуристов в спортивных парах. У фигуристов может быть больше одной награды.

Также возможен подиум Руслана Захарова в мужском масс-старте в коньках.

20 февраля, воскресенье – 4 комплекта медалей (10+7+17)

Хоккей – финал. Если сборная ОКР в него пробьётся.

Также имеются шансы у наших девушек в женском лыжном марафоне.

Напомним полный список всех российских чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине. А также сколько миллионов призовых получат за медали чемпионы и призёры Олимпиады в Пекине от государства и своих регионов.