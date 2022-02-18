Все медали сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине: уточнённый список чемпионов и призёров

Фото с официального сайта ОКР

26 медалей завоевали российские спортсмены на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине на утро 18 февраля. 5 золотых медалей, 9 серебряных и 12 бронзовых. Полный список всех чемпионов и призёров Олимпиады публикует Сиб.фм, а также прогноз, сколько ещё медалей могут выиграть россияне до конца Олимпиады.

Все медали России на Олимпиаде в Пекине – 2022

Лыжные гонки 9 (3- 3-3)

Золото — 3: Александр Большунов — скиатлон 2 x 15 км; OKP — эстафета 4 х 5 км, женщины; OKP — эстафета 4 х 10 км, мужчины.

Серебро – 3: Александр Большунов — классический стиль 15 км, мужчины; Наталья Непряева — скиатлон 2 x 7,5 км; Денис Спицов — скиатлон 2 x 15 км.

Бронза — 1: Александр Терентьев — спринт (свободный стиль); Александр Большунов, Александр Терентьев. Командный спринт (классический стиль); Юлия Ступак, Наталья Непряева. Командный спринт (классический стиль).

Фигурное катание 4 (2-2-0)

Золото — 1: OKP — командные соревнования; Анна Щербакова, одиночное катание.

Серебро — 1: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, танцы на льду; Александра Трусова, одиночное катание.

Биатлон 4 (0-1-3)

Серебро: OKP, эстафета 4 х 6 км, женщины.

Бронза: Эдуард Латыпов — гонка преследования 12,5 км; OKP — смешанная эстафета 4 х 6 км; OKP, эстафета 4 х 7,5 км, мужчины.

Конькобежный спорт 2 (0-1-1)

Серебро: OKP, командная гонка, мужчины.

Бронза: Анжелина Голикова — 500 м.

Шорт-трек 2 (0-1-1)

Серебро — 1: Константин Ивлиев — 500 м.

Бронза — 1: Семён Елистратов — 1500 м.

Прыжки с трамплина 1 (0-1-0)

Серебро — 1: OKP — смешанные команды, нормальный трамплин.

Фристайл 2 (0-0-2)

Бронза: Анастасия Смирнова — могул; Илья Буров — акробатика.

Санный спорт 1 (0-0-1)

Бронза: Татьяна Иванова — одиночки.

Сноуборд 1 (0-0-1)

Бронза: Вик Уайлд — параллельный гигантский слалом.

Сколько ещё медалей может завоевать сборная России в Пекине – читайте в материале Сиб.фм.

Напомним, сколько миллионов призовых получат за медали чемпионы и призёры Олимпиады в Пекине от государства и от своих регионов и что происходит с призовыми люксовыми иномарками олимпийцев.