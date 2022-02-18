Жители Новосибирска пожаловались на озеро из фекалий во дворе многоэтажки в Ленинском районе

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Жители многоэтажки в Ленинском районе Новосибирска утопают в канализационных водах.

Новосибирцы пожаловались на озеро из фекалий в Ленинском районе города. О проблеме с канализационными водами жители многоэтажки рассказали в соцсетях.

Жители Ленинского района Новосибирска практически тонут в фекалиях, которые разливаются из канализации. По словам новосибирцев, местные жители регулярно бьют тревогу, однако решить сложившуюся ситуацию не получается.

На этот раз отходы текут вдоль Облачной улицы начиная от дома №253/1 на улице Титова. Как рассказали жильцы дома в сообществе «АСТ-54» в соцсетях, это происходит уже не в первый раз. Отходы текут в ливневку и частный сектор, а затем стекают в Юго-Западное озеро.

«На всей улице стоит ужасающий запах, будто из общественного туалета», – рассказал местный житель Роман.

Жители Новосибирска много раз обращались с жалобами по поводу утечек в контролирующие органы. Однако реакции на них нет. Единственное, что было сделано в ответ на недовольство жильцов дома – лужи оградили заградительной сеткой. По словам новосибирцев, УК и Горводоканал проблему не решают, утверждая, «что это не их зона ответственности».

Недавно жители СНТ «Звёздное» под Новосибирском рассказали в соцсетях о несанкционированном сливе отходов в реку Обь.