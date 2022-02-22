Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ

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Новосибирская епархия обвинила игру «The Sims 4» в ЛГБТ-пропаганде.

В Новосибирской епархии раскритиковали игру «The Sims 4» в пропаганде ЛГБТ и призвали оградить подростков от культурного экстремизма. Об этом заявил священник Юрий Рагозин.

«Не пора ли оградить детей и подростков не только от политического и религиозного, но и от культурного экстремизма, поставив между ними жирный знак равенства? И не на словах, а на деле. ‎Страна! Если у тебя нет идеологии – ты не знаешь, куда идёшь! Если у тебя нет цензуры, значит, нет иммунитета – твоему населению можно пропагандировать что угодно. Пора уже начать исполнять собственные законы, а не только писать их!», – заявил Юрий Рагозин.

Накануне разработчик игры The Sims выпустил обновление 4-ой части, в котором есть набор ЛГБТ-персонажей, вступающих в браки между собой. Сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии раскритиковал игру в своей колонке на официальном сайте епархии. Они заявил, что такие герои есть и в других частях игры, а разработчик продвигает «ЛГБТ-повесточку», создавая возможность беременности у персонажей мужского пола.

При этом возрастая маркировка 18+ никого не останавливает, а игрой увлекаются несовершеннолетние дети. По словам Рогозина, игра, которая выходит уже 22 года, косвенно повлияла на рост числа людей нетрадиционной ориентации.

«Маленькая иллюстрация для тех, кто до сих пор думает, что все это – ерунда и никакая пропаганда не работает: за последние 10 лет в США, где с этой самой пропагандой все уже совсем хорошо, среди молодежи 1997-2001 годов рождения к ЛГБТ себя причисляют уже 21%. А на начало 90-х было около 2%», – рассказал Рогозин.

Он добавил, что российское законодательство о защите традиционных ценностей не работает, из-за детей не защищают от пропаганды ЛГБТ.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске полиция отказалась заводить на певицу Алену Швец дело о пропаганде ЛГБТ.