Звонят с номера 9-00: три признака, по которым можно отличить мошенников от Сбербанка

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Число пострадавших от рук телефонных мошенников растёт в России с каждым днём. Для обмана клиентов злоумышленники используют множество схем, в том числе звонят с официального короткого номера СберБанка – «900». Как отличить реального помощника банка от мошенника – расскажет Сиб.фм.

Чаще всего мошенники используют не обычные номера, а телефоны, схожие с официальными контактами банков. Таким образом они вызывают высокую степень доверенности со стороны будущих жертв, а доля успешных звонков значительно увеличивается. Как же удается эта мошенническая схема?

Способов реализации несколько:

Подмена номера с помощью сервисов IP-телефонии – клиент видит номер «900» или буквенное обозначение «Sber»;

Использование похожих телефонов, например, «+900» либо «9ОО», где вместо нулей указаны буквы;

SMS через сервис открытия расчетного счета и портал «ДомКлик» – во время звонка жертва начинает подозревать обман и мошенники предлагают отправить сообщение с реального номера «900» (СМС поступает из банка, отправить можно на любой телефон);

Помощь работников банка – редкость, так как Сбер тщательно продумал системы безопасности и вероятность поступления звонка от реального менеджера, но с мошеннической целью стремится к 0%.

Звонок может поступить не только с номера «900» и других официальных банковских контактов, но и от друзей и родственников, которые просят денег взаймы. Аналогично работают и сообщения в социальных сетях – жертве пишет «друг», страницу которого взломали.

Ориентироваться на номер телефона при звонке от банковских сотрудников не нужно, так как современные технологии позволяют указать на экране жертвы абсолютно любую информацию. Но вычислить злоумышленников при звонке несложно.

Они предпринимают следующие действия:

Пытаются выведать информацию – просят назвать данные паспорта, реквизиты карты, коды из SMS, при этом настоящие специалисты такие данные спрашивать не будут;

Дают четкие инструкции – просят перевести деньги, рассказывают, какую кнопку нажать, какое приложение установить;

Играют на страхах жертвы – говорят о безопасности средств, защите сбережений, угрозе мошенничества;

Теряются, если попросить их сообщить информацию – данные карты, реквизиты паспорта, адрес регистрации;

Торопят, сообщая, что отменить транзакцию злоумышленников можно только сейчас – если пойдете в отделение, потеряете драгоценное время, деньги никто не вернет;

Втираются в доверие другими способами, например, могут прислать в мессенджеры фото «удостоверений» и «лицензий», хотя реальные сотрудники просто предложат посетить ближайший офис.

Даже если звонящий сообщает персональные данные клиента, называет ФИО, дату рождения, адрес проживания, гарантий нет – сведения могут быть получены из баз, продаваемых «на черном рынке», а также из иных источников.

Если вам поступил звонок с подозрительного номера, даже с официального номера банка, нужно сбросить вызов и перезвонить в СберБанк по телефонам, указанным на оборотной стороне карты. Вам необходимо сообщить о случившемся и попросите проверить безопасность – сохранность средств, отсутствие авторизации в СберБанк Онлайн и поданные заявки на кредит. Также не следует вступать в длительные беседы со злоумышленниками – в ходе общения можно случайно сообщить персональные данные. Заявить об обмане можно и на официальном сайте банка, указав номер звонившего, дату, краткое описание события и контактные сведения – так поможете защитить других клиентов.

В случае, если мошенники все же смогли вас обмануть, обратитесь в СберБанк по официальному номеру или в отделение – попросите заблокировать скомпрометированную карту. После принятия экстренных мер необходимо написать заявление в полицию о мошенничестве.

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