Звонят с номера 9-00: три признака, по которым можно отличить мошенников от Сбербанка

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Число пострадавших от рук телефонных мошенников растёт в России с каждым днём. Для обмана клиентов злоумышленники используют множество схем, в том числе звонят с официального короткого номера СберБанка – «900». Как отличить реального помощника банка от мошенника – расскажет Сиб.фм.
Чаще всего мошенники используют не обычные номера, а телефоны, схожие с официальными контактами банков. Таким образом они вызывают высокую степень доверенности со стороны будущих жертв, а доля успешных звонков значительно увеличивается. Как же удается эта мошенническая схема?
Способов реализации несколько:
Ориентироваться на номер телефона при звонке от банковских сотрудников не нужно, так как современные технологии позволяют указать на экране жертвы абсолютно любую информацию. Но вычислить злоумышленников при звонке несложно.
Они предпринимают следующие действия:
Даже если звонящий сообщает персональные данные клиента, называет ФИО, дату рождения, адрес проживания, гарантий нет – сведения могут быть получены из баз, продаваемых «на черном рынке», а также из иных источников.
Если вам поступил звонок с подозрительного номера, даже с официального номера банка, нужно сбросить вызов и перезвонить в СберБанк по телефонам, указанным на оборотной стороне карты. Вам необходимо сообщить о случившемся и попросите проверить безопасность – сохранность средств, отсутствие авторизации в СберБанк Онлайн и поданные заявки на кредит. Также не следует вступать в длительные беседы со злоумышленниками – в ходе общения можно случайно сообщить персональные данные. Заявить об обмане можно и на официальном сайте банка, указав номер звонившего, дату, краткое описание события и контактные сведения – так поможете защитить других клиентов.
В случае, если мошенники все же смогли вас обмануть, обратитесь в СберБанк по официальному номеру или в отделение – попросите заблокировать скомпрометированную карту. После принятия экстренных мер необходимо написать заявление в полицию о мошенничестве.
Ранее, Сиб.фм писал о том, что телефонные мошенники обманули программиста на 7 млн рублей. Мошенники списывают деньги под предлогом возврата пенсионных накоплений, а также эксперты ВТБ дали рекомендации по защите от мошенников.
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