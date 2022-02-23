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общество

Последнее пророчество Ванги об Украине ужаснуло россиян: "Война там будет страшная"

Фото Последнее пророчество Ванги об Украине ужаснуло россиян: "Война там будет страшная"
Фото Последнее пророчество Ванги об Украине ужаснуло россиян: "Война там будет страшная"

Жителей России и Украины поразило последнее предсказание болгарской ясновидящей Ванги, которая накануне своего ухода увидела глобальный политический переворот. По её словам, действующий правитель создаст "мощное славянское государство".

В свете событий на Украине новое звучание приобрело одно из последних пророчеств великой ясновидящей Ванги, которая предсказала появление "мощного славянского государства". Кум болгарской провидицы рассказал о её видениях в эфире программы "Пусть говорят" в ноябре 2021 года.

"У нас был дружеский разговор, пили чай. Я сказал, что сам родом из Курской области, рядом с Украиной. Она говорит: "Война там будет, война страшная. Разрушат там все, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится", — поделился предсказанием Ванги гость программы.

Он вспоминает, что в беседе Ванга жалела украинцев из-за "сложных руководителей.

"Придёт порох — развяжет войну. Потом зеленый господарь придет — весёлый, хороший, всем будет нравиться, но заведет туда, что чуть ли не в рабство сдаваться придётся", — рассказал он.

Герой программы добавил, что болгарская провидица не называла точных чисел и дат. Но по косвенным признакам он сделал вывод, что речь идёт примерно о 2027 годе.

Фото Последнее пророчество Ванги об Украине ужаснуло россиян:

"В районе 2027 года нынешний правитель создаст мощное славянское государств. И Украина туда войдёт, и Греция, и Сербия, и Болгария... А Европа развалится", — добавил он.

Напомним, ранее было рассекречено страшное предсказание Ванги на 22 февраля 2022 года.

Болгарская ясновидящая предсказывала человечеству многие трудности. Но 2022 год будет самым тяжёлым, так как в каждом месяце этого года будет по пять двоек. Самой настораживающей и необычный датой станет 22.02.2022.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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