Будет ли война с Украиной в 2022 году: последнее предсказание Ванги начало сбываться

Фото с сайта pixabay.com

Жители России и Украины обратили внимание на одно из последних предсказаний болгарской провидицы Ванги — она говорила о глобальном политическом перевороте.

В контексте последних событий, разворачивающихся в Украине, многие вспомнили об одном из последних пророчеств ясновидящей из Болгарии Ванги. Перед смертью она предсказала в том числе и глобальные политические изменения. По словам провидицы, действующий правитель создаст «мощное славянское государство».

Об этом рассказал кум болгарской ясновидящей в выпуске программы «Пусть говорят», который вышел в эфир в ноябре 2021 года. Он уточнил, что это произошло во время дружеского разговора за чаем.

«Я сказал, что сам родом из Курской области, рядом с Украиной. Она говорит: "Война там будет, война страшная. Разрушат там всё, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится"», —

озвучил предсказание провидицы мужчина.

Также он вспомнил, что во время разговора Ванга выразила сочувствие к народу Украины из-за «сложных руководителей».

«Придёт порох — развяжет войну. Потом зелёный господарь придёт: весёлый, хороший, всем будет нравиться, но заведёт туда, что чуть ли не в рабство сдаваться придётся», — процитировал Вангу кум.

Он пояснил: болгарская ясновидящая не называла точных дат и конкретных чисел. Тем не менее сам кум сделал вывод, что она говорила о событиях, которые произойдут примерно в 2027 году.

«В районе 2027 года нынешний правитель создаст мощное славянское государство. И Украина туда войдёт, и Греция, и Сербия, и Болгария... А Европа развалится», — добавил мужчина.