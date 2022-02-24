«Проснулся в 5 утра от автоматных очередей и взрывов»: новосибирец описал обстановку в Киеве

Кадр из видео очевидца

Новосибирец рассказал о происходящем в Киеве после объявления о военной спецоперации.

Новосибирец Максим переехал в Киев в 2010 году, на анонимных условиях он рассказал о стрельбе под городом. По словам молодого человека, он проснулся в 5 утра от звуков выстрелов из автоматов и взрывов. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Напомним, 24 февраля президент Владимир Путин в экстренном обращении заявил о проведении военной спецоперации в Донбассе. Цель данного решения – защита мирного населения. Однако глава государства уточнил, что в планы России не входит оккупация Украины, только помощь жителям республик Донбасса.

По словам Максима, тем же утром он проснулся от звуков выстрелов, взрывов и сирен. Молодой парень удивился, что у них сохранился интернет и электричество. По телевизору жителям советуют сидеть дома. Однако многие после объявления о спецоперации начали собирать чемоданы и уезжать. Максим отмечает, что все пытаются уехать из города и он давно не видел таких пробок на дорогах.

«Уже звонил отцу, им сообщали о всеобщей мобилизации. Он говорит, что уже поздно куда-то идти. Я вот тоже сижу, жду. Думаю, в магазин сходить, а то, как бы смешно ни было, дома, кроме сала, ничего нет. Думаю, что магазины работают. На работу, кажется, сегодня не пойду», – рассказал Максим.

Как объяснил молодой парень, он пытается спокойнее воспринимать ситуацию и не паниковать. Максим хочет подождать окончания военной операции дома. Однако за окном в течение дня продолжает слышать громкий гул.

Напомним, что Заксобрание Новосибирской области встретило аплодисментами решение Владимира Путина о спецоперации в Донбассе.