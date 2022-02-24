Статус военнообязанного: что это значит, до какого возраста могут призвать в случае военных действий

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Возраст, когда гражданин является военнообязанным, и призывной возраст часто путают. С точки зрения законодательства это совершенно разные вещи, поэтому важно разобраться с его некоторыми нюансами. Кто и до какого возраста является военнообязанным в РФ – расскажет Сиб.фм.

Такая путаница вовсе не случайна. Ведь даже в законах РФ формулировки вынуждают нас думать о том, что военнообязанные это в том числе те, кто ещё в армии не служил.

Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в первой же статье перечисляет все мероприятия, которые относятся к понятию воинской обязанности. Это всё от постановки на воинский учёт призывника до ухода в запас военнослужащего и его обязанностей принимать участие в военных сборах.

Но само слово «военнообязанный» здесь не фигурирует. Зато оно есть в другом документе – Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учёте».

В пункте 14 «Основных положений» правительственного постановления чётко указано следующее:

Призывники – это мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе (то есть, ещё не служили или не получили военный билет по другим основаниям);

Военнообязанные – граждане, которые отправлены в запас.

Стоит отметить, что отправиться в запас можно не только после того, как человек отслужил в армии.

В постановлении правительства раскрывается, кто относится к военнообязанным:

те, кто был уволен с военной службы с зачислением в запас (от солдат-срочников до офицеров и генералов, ушедших на пенсию);

те, кто окончил военные учебные центры по программам подготовки офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса;

те, кто окончил военные кафедры по аналогичным программам обучения;

те, кто не проходил службу в армии в связи с освобождением;

те, кто не проходил службу по различным причинам и был отправлен в запас в связи с достижением 27 лет;

те, кто был уволен со службы и не был поставлен на воинский учёт, но затем встал на такой учёт в военкомате;

те, кто проходил альтернативную гражданскую службу.

Итак, статус военнообязанного – это скорее то, что сменяет собой статус призывника для большинства мужчин. Но военнообязанными могут быть и некоторые женщины с соответствующим образованием и профессией.

Также у военнообязанного есть военный билет и штамп в паспорте на 13-й странице: «Обязан(а) исполнять воинскую обязанность».

Возраст, до которого военнообязанные в России находятся в этом статусе, зависит от того, какое воинское звание присвоено конкретному человеку. Даже если военнообязанный вообще не служил в армии, то или иное звание ему присваивается. Оно указано в военном билете.

Возраст может быть следующим:

65 лет – для маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала;

60 лет – для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала;

55 лет – для полковника, капитана 1 ранга;

50 лет – для всех остальных званий;

45 лет – для военнообязанных женщин.

Эти цифры следуют из предельного возраста пребывания человека на военной службе, который установлен в России.

Для большинства этот возраст равен 50 годам. Вплоть до этого момента человека теоретически могут призвать на военные сборы или мобилизовать в войска в случае начала войны.

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