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общество

Статус военнообязанного: что это значит, до какого возраста могут призвать в случае военных действий

Фото Статус военнообязанного: что это значит, до какого возраста могут призвать в случае военных действий
Фото Статус военнообязанного: что это значит, до какого возраста могут призвать в случае военных действий

Фото: pixabay.com

Возраст, когда гражданин является военнообязанным, и призывной возраст часто путают. С точки зрения законодательства это совершенно разные вещи, поэтому важно разобраться с его некоторыми нюансами. Кто и до какого возраста является военнообязанным в РФ – расскажет Сиб.фм.

Такая путаница вовсе не случайна. Ведь даже в законах РФ формулировки вынуждают нас думать о том, что военнообязанные это в том числе те, кто ещё в армии не служил.

Фото Статус военнообязанного: что это значит, до какого возраста могут призвать в случае военных действий 2

Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в первой же статье перечисляет все мероприятия, которые относятся к понятию воинской обязанности. Это всё от постановки на воинский учёт призывника до ухода в запас военнослужащего и его обязанностей принимать участие в военных сборах.

Фото Статус военнообязанного: что это значит, до какого возраста могут призвать в случае военных действий 3

Но само слово «военнообязанный» здесь не фигурирует. Зато оно есть в другом документе – Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учёте».

В пункте 14 «Основных положений» правительственного постановления чётко указано следующее:

Фото Статус военнообязанного: что это значит, до какого возраста могут призвать в случае военных действий 4

Призывники – это мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе (то есть, ещё не служили или не получили военный билет по другим основаниям);

Военнообязанные – граждане, которые отправлены в запас.

Стоит отметить, что отправиться в запас можно не только после того, как человек отслужил в армии.

Фото Статус военнообязанного: что это значит, до какого возраста могут призвать в случае военных действий 5

В постановлении правительства раскрывается, кто относится к военнообязанным:

  • те, кто был уволен с военной службы с зачислением в запас (от солдат-срочников до офицеров и генералов, ушедших на пенсию);
  • те, кто окончил военные учебные центры по программам подготовки офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса;
  • те, кто окончил военные кафедры по аналогичным программам обучения;
  • те, кто не проходил службу в армии в связи с освобождением;
  • те, кто не проходил службу по различным причинам и был отправлен в запас в связи с достижением 27 лет;
  • те, кто был уволен со службы и не был поставлен на воинский учёт, но затем встал на такой учёт в военкомате;
  • те, кто проходил альтернативную гражданскую службу.

Итак, статус военнообязанного – это скорее то, что сменяет собой статус призывника для большинства мужчин. Но военнообязанными могут быть и некоторые женщины с соответствующим образованием и профессией.

Фото Статус военнообязанного: что это значит, до какого возраста могут призвать в случае военных действий 6

Также у военнообязанного есть военный билет и штамп в паспорте на 13-й странице: «Обязан(а) исполнять воинскую обязанность».

Возраст, до которого военнообязанные в России находятся в этом статусе, зависит от того, какое воинское звание присвоено конкретному человеку. Даже если военнообязанный вообще не служил в армии, то или иное звание ему присваивается. Оно указано в военном билете.

Фото Статус военнообязанного: что это значит, до какого возраста могут призвать в случае военных действий 7

Возраст может быть следующим:

  • 65 лет – для маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала;
  • 60 лет – для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала;
  • 55 лет – для полковника, капитана 1 ранга;
  • 50 лет – для всех остальных званий;
  • 45 лет – для военнообязанных женщин.

Фото Статус военнообязанного: что это значит, до какого возраста могут призвать в случае военных действий 8

Эти цифры следуют из предельного возраста пребывания человека на военной службе, который установлен в России.

Для большинства этот возраст равен 50 годам. Вплоть до этого момента человека теоретически могут призвать на военные сборы или мобилизовать в войска в случае начала войны.

Ранее Сиб.фм писал о том, кого нужно поздравлять с 23 Февраля, история праздника День защитника Отечества. Губернатор Андрей Травников возложил цветы к Монументу Славы, а также «Торпеды» с головами мужчин сделали в школе Новосибирска в честь Дня защитника Отечества.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
военные
призыв
возраст
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