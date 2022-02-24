Статус военнообязанного: что это значит, до какого возраста могут призвать в случае военных действий

Фото: pixabay.com
Возраст, когда гражданин является военнообязанным, и призывной возраст часто путают. С точки зрения законодательства это совершенно разные вещи, поэтому важно разобраться с его некоторыми нюансами. Кто и до какого возраста является военнообязанным в РФ – расскажет Сиб.фм.
Такая путаница вовсе не случайна. Ведь даже в законах РФ формулировки вынуждают нас думать о том, что военнообязанные это в том числе те, кто ещё в армии не служил.
Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в первой же статье перечисляет все мероприятия, которые относятся к понятию воинской обязанности. Это всё от постановки на воинский учёт призывника до ухода в запас военнослужащего и его обязанностей принимать участие в военных сборах.
Но само слово «военнообязанный» здесь не фигурирует. Зато оно есть в другом документе – Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учёте».
В пункте 14 «Основных положений» правительственного постановления чётко указано следующее:
Призывники – это мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе (то есть, ещё не служили или не получили военный билет по другим основаниям);
Военнообязанные – граждане, которые отправлены в запас.
Стоит отметить, что отправиться в запас можно не только после того, как человек отслужил в армии.
В постановлении правительства раскрывается, кто относится к военнообязанным:
Итак, статус военнообязанного – это скорее то, что сменяет собой статус призывника для большинства мужчин. Но военнообязанными могут быть и некоторые женщины с соответствующим образованием и профессией.
Также у военнообязанного есть военный билет и штамп в паспорте на 13-й странице: «Обязан(а) исполнять воинскую обязанность».
Возраст, до которого военнообязанные в России находятся в этом статусе, зависит от того, какое воинское звание присвоено конкретному человеку. Даже если военнообязанный вообще не служил в армии, то или иное звание ему присваивается. Оно указано в военном билете.
Возраст может быть следующим:
Эти цифры следуют из предельного возраста пребывания человека на военной службе, который установлен в России.
Для большинства этот возраст равен 50 годам. Вплоть до этого момента человека теоретически могут призвать на военные сборы или мобилизовать в войска в случае начала войны.
Ранее Сиб.фм писал о том, кого нужно поздравлять с 23 Февраля, история праздника День защитника Отечества. Губернатор Андрей Травников возложил цветы к Монументу Славы, а также «Торпеды» с головами мужчин сделали в школе Новосибирска в честь Дня защитника Отечества.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают