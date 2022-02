Новосибирск: афиша на 25, 26 и 27 февраля – юбилейный концерт группы «КняZz», VIII кинофестиваль «Из Венеции в Новосибирск» и пьеса «Плотник» в «Первом театре»

Коллаж Сиб.фм, фото и видео из открытых источников

Множество разнообразных культурных событий и развлекательных программ предлагает новосибирцам афиша в выходные дни, завершающие календарную зиму 2022 года.

Стремительно приближается весна. А вместе с ней все новые события, опережая друг друга, спешат удивить новосибирцев и расширить их культурные горизонты. Ведь где ещё, помимо нашего города, можно, посетив кинозал, увидеть картины Вермеера и послушать оперу Джузеппе Верди. Стоит добавить к этому премьеру по пьесе классика болгарской драматургии, поставленную в театре «13-й трамвай», и киношлягеры из фильмов про агента 007, которые споют в филармонии.

В пятницу 25 февраля:

Сибирский камерный театр «13-й трамвай» представляет премьеру спектакля в жанре мультипликационной катастрофы «Апокалипсис приходит в 6 вечера» по пьесе болгарского автора Георги Господинова.

Режиссёр: Дарья Догадова. Художники-постановщики: Анастасия Макарова, Анастасия Мороз. В ролях: Илья Боров, Сергей Шелковников, Владислав Аксенов, Юрий Авраменко, Яна Горр, Вероника Гальченко и Варвара Сидорова.

Иногда конец света — это что-то очень личное, обыкновенное. Это тени и голоса за окнами большого города. Или небольшие, очень личные истории, происходящие в последнюю минуту — за минуту до...

Спектакль — коллаж из 20 историй, смешанных в коктейль рутинных переживаний. Но по иронии Бога (мироздания?) этой своей обыденностью и защищающих нас от всемирной катастрофы.

Сибирский камерный театр «13 трамвай»

Сибирский камерный театр «13 трамвай» (Серебренниковская, 35), начало в 18:30

***

В залах Новосибирского государственного краеведческого музея работает выставка «Книжная графика. Сибирские огни». В экспозиции, которая посвящена 100-летию старейшего литературного журнала, представлены работы известных художников-иллюстраторов Новосибирска.

На выставке можно увидеть работы Владимира Авдеева, Леонида Груздева, Эдуарда Гороховского, Спартака Калачева, Александра Шурица, Вениамина Чебанова и других. Этими мастерами был оформлен не один десяток книг разной тематики и жанров. Помимо новосибирской книжной графики второй половины XX века, которая по праву считается образцовой, на выставке представлены работы современных новосибирских художников, посвящённые сибирской литературе, отдельным писателям и их произведениям.

Каждый художник имеет свой узнаваемый графический почерк. Выставка «Книжная графика. Сибирские огни» не только раскрывает стилистические приёмы авторов, но и представляет искусство иллюстрации и художественного оформления книг ХХ — XXI веков.

Культура.РФ

Новосибирский государственный краеведческий музей (Красный проспект, 23), в выходные дни выставка работает с 11:00

***

В субботу 26 февраля:

В рамках показов «Арт-лекторий в кино» смотрите в центре культуры и отдыха «Победа» фильм-выставку «Вермеер и музыка» (Vermeer and Music: The Art of Love and Leisure).

Летом 2013 года в Национальной галерее в Лондоне две дамы с полотен знаменитого голландца Яна Вермеера — «Дама, стоящая у вирджиналя» и «Дама, сидящая за вирджиналем» — впервые встретились в рамках одной экспозиции. Загадочный вирджинал — это музыкальный инструмент, разновидность клавесина.

Инструменты и иные сопутствующие музицированию предметы играли в творчестве нидерландских живописцев XVII века не последнюю роль, поскольку с их помощью можно было эффективнее всего намекнуть на утончённость и высокое образование их натурщиков.

Ведущий программы, искусствовед Тим Марлоу, как всегда, подготовил для зрителей подробнейший экскурс в жизнь и творчество художника. Много нового о выдающемся живописце предстоит узнать и тем, кто познакомился с Вермеером благодаря знаменитому фильму «Девушка с жемчужной серёжкой» (Girl with a Pearl Earring, 2003) с участием Колина Фёрта и Скарлетт Йоханссон, сыгравших, соответственно, живописца и его натурщицу.

Центр культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 13:00

***

Группа «КняZz» выступит с юбилейным концертом в честь 10-летия на сцене киноконцертного комплекса им. Маяковского.

Андрей Князев, будучи автором всех текстов группы «Король и Шут» и части музыки, воплотил свой стиль в новой, созданной им команде, и с 2011 года тема сказок-страшилок продолжилась. В течение этих лет коллектив представил семь полноформатных альбомов и готовится к выпуску новой пластинки.

В большую концертную программу будут включены все главные хиты и лучший, по мнению слушателей, материал, написанный группой «КняZz» за этот период. Любителей старых песен Князя, которые они слушали в эпоху «Короля и Шута» и продолжают ценить и сейчас, концертная программа также не разочарует.

Какой юбилей может быть без шоу? Специально для этих выступлений Андрей Князев, увлекающийся 3D-графикой, готовит видеоинсталляции по мотивам знакомых песен для максимального погружения зрителя в атмосферу музыкальных произведений.

Киноконцертный комплекс им. Маяковского (Красный проспект, 15), начало в 19:00

***

В воскресенье 27 февраля:

Новый «Риголетто» из «Метрополитен-опера»: масштабное шоу в стиле ар-деко на великую музыку Верди. Динамичный спектакль с первоклассным составом певцов, роскошными декорациями и костюмами. «Метрополитен-опера» помещает шедевр композитора в Берлин 1920-х годов.

Опера Верди предстает перед слушателями в новой версии Бертлетта Шера. «Метрополитен-опера» отметила Новый год гала-премьерой бессмертной трагедии Верди в смелой новой постановке. Лауреат премии «Тони» Бартлетт Шер переносит действие в Европу 1920-х годов, а за декорации в стиле ар-деко и элегантные костюмы отвечают художники Майкл Йерган и Кэтрин Зубер, также лауреаты восьми премий «Тони».

Баритон Куинн Келси, харизматичный артист на пике своих возможностей, впервые исполняет заглавную партию шута Риголетто на сцене Мет, сопрано Роза Феола поёт партию Джильды, а тенор Пётр Бечала — герцога Мантуанского; за дирижёрским пультом — маэстро Даниеле Рустиони.

Центр культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 15:00

***

Бонд... Джеймс Бонд! Вокальный ансамбль Павла Шаромова с огромным удовольствием представляет слушателям премьерную программу с музыкой из кинофильмов об агенте 007.

Golden Eye от легендарной рок-дивы Тины Тёрнер, Thunderbolt от Тома Джонса, Skyfall от обладательницы нескольких премий «Грэмми» Адель и другие композиции в оригинальных обработках. Одним словом, в каждой части кинофраншизы звучит звёздная заглавная песня, становящаяся хитом.

Даже экс-битл сэр Пол Маккартни со своей группой Wings не устоял от написания трека для одной из частей. И неизменно каждая композиция пронизана знаменитой темой агента 007, оставляя стойкое ощущение мистики, экспрессии и азарта!

Государственный концертный зал им. Каца

Государственный концертный зал им. Каца (Красный проспект, 18\1), начало в 18:00

***

Кинопремьеры недели:

VIII фестиваль «Из Венеции в Новосибирск»

В выходные дни в Новосибирске завершается традиционная ретроспектива, организованная Итальянским институтом культуры в Москве при сотрудничестве с Венецианской биеннале, под патронажем Посольства Италии и при поддержке Банка Интеза. Ежегодно кинофестиваль «Из Венеции в Новосибирск» предлагает российскому зрителю подборку самых ярких итальянских фильмов, представленных на Венецианском международном кинофестивале годом ранее.

25 февраля, пятница, 19:00 – «За полученную милость» (1971).

Реставрация трагикомедии 1971 года о столкновении веры и разума, греха и благодати в мятущейся религиозной душе взрослого ребёнка.

В больницу привозят человека в критическом состоянии после попытки самоубийства. Пока врачи бьются над возвращением Бенедетто Паризи к жизни, разворачивается череда его воспоминаний. Детство в набожной сельской общине без родителей, на попечении тёти, сформировало в нём стойкое чувство вины за проявления плоти, а стечение обстоятельств заставило взвалить на себя бремя «особенности». Строгое католическое воспитание в монастыре сделало его неприспособленным для общественной жизни и романтических чувств. Оставаясь напуганным божественной карой ребёнком, взрослый Бенедетто страдает от невозможности найти баланс между телесным и духовным.

26 февраля, суббота, 14:00 – «Эцио Боссо. Что останется после нас».

Пронзительное посвящение памяти гениального композитора, трансцендентальное путешествие в его уникальный духовный мир.

Путь Эцио Боссо удивителен. Тонко чувствующий музыку и мир, сын туринских рабочих начал музицировать в 4 года, к 14 годам солируя в лучших европейских оркестрах. Фантастическая карьера сплела и арт-сцену Турина 1980-х гг. с её андеграундным театром и музыкальным стилем мод, и бурную эстетику Лондона, и студию великого Филиппа Гласса в Нью-Йорке.

После сеанса — онлайн-обсуждение с режиссёром Джорджо Верделли.

27 февраля, воскресенье, 15:00 – «Эннио. Маэстро».

Объёмный и возвышенный портрет легендарного Эннио Морриконе, первопроходца в признании музыки к кинофильмам полноценным видом искусства.

Имя Эннио Морриконе отпечаталось в мировой культуре подобно имени Моцарта, Шуберта или Бетховена. Именно с этими величинами сравнил выдающийся дар любимого композитора режиссёр Квентин Тарантино на вручении премии «Оскар» за фильм «Омерзительная восьмёрка» в 2016 году, к которому маэстро, начинавший свой путь в кино с вестернов, написал настоящую симфонию.

27 февраля, воскресенье, 18:00 – «Павлиний рай».

Атмосферная камерная драма о незадавшемся празднике, раскрывающем секреты и оголяющем нервные окончания большого семейного организма.

В прохладный зимний день к прибрежному морскому домику съезжается большая семья, чтобы отпраздновать день рождения её матриарха, сильной и волевой Нены, живущей с мужем, подругой-экономкой и её взрослой дочерью, принявшей обет молчания. Недосказанность, скрытность, утаивание информации свойственны и другим членам семейства, где каждый подчёркнуто эгоцентричен, травмирован и одинок, выключен из общего поля и не способен к сопереживанию.

***

Также в выходные:

25 февраля:

- группа Duduk-band, в составе которой играют замечательные музыканты Санкт-Петербурга — джазовый пианист, аранжировщик и композитор Илья Щеклеин, бас-гитарист Сергей Шеин и барабанщик, свободно владеющий техниками в различных музыкальных стилях, Роман Николаев, а также композитор и музыкант Виталий Погосян, выступит с программой «Магия дудука» на сцене киноконцертного комплекса им. В. Маяковского (Красный проспект, 15), начало в 19:00;

- «Первый театр» представляет премьеру по пьесе драматурга Лидии Головановой «Плотник», которая вошла в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2021», на сцене театра (ул. Селезнёва, 46), начало в 19:00.

26 февраля:

- коллектив «Балканский Экспресс», состоящий из выпускников музыкальных вузов Санкт-Петербурга и Новосибирска и исполняющий популярные эстрадные песни, оригинальные мелодии балканского полуострова и собственные сочинения в стиле турбо-фолк, выступит с программой «На пороге весны» в кабаре-кафе «Бродячая собака» (ул. Каменская, 32, цокольный этаж), начало в 17:00;

- лекция «Улан-Батор, Филадельфия, Хива» из цикла «Города мира от «А» до «Я». Энциклопедия для любознательных», из которой вы узнаете, какой американский город называют «город, который тебя любит» и где находится самая холодная столица мира, пройдёт в театрально-концертном зале Новосибирского государственного художественного музея (ул. Свердлова, 10. Вход со стороны ул. Свердлова), начало в 13:30.

27 февраля:

- академический символический оркестр (дирижёр — Эхтибар Ахмедов) и актриса Новосибирского молодёжного театра «Глобус» Светлана Галкина исполнят концертную программу «Волшебный мир сказок» на сцене Дома учёных СО РАН (Академгородок, Морской проспект, 23), начало в 12:00;

- театр Playback TEENS, где совсем ещё молодые ребята сыграют вашу историю прямо на сцене сразу, без подготовки и не сговариваясь, на сцене пространства «Балкон» (ул. Кропоткина, 269/1), начало в 14:00.