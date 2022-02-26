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«Арена Омск» станет домашней площадкой хоккейного клуба «Авангард»

Фото «Арена Омск» станет домашней площадкой хоккейного клуба «Авангард»
Фото «Арена Омск» станет домашней площадкой хоккейного клуба «Авангард»

«Газпром нефть»

Новое здание готово более чем на 63 %. В следующем сезоне оно станет домашней ареной ХК «Авангард».

Член правления «Газпром нефти», куратор строительства новой «Арены Омск» Елена Илюxинa рассказала, когда болельщики «Авангарда» встретят команду в городе.

Строительство продолжается по графику. Сейчас готовность объекта превышает 63 %, ввести объект в эксплуатацию планируют уже в сентябре 2022 года. Это позволит болельщикам встретить новый сезон на самой современной ледовой арене России, Елена Илюxинa.

Напомним, проект на паритетных началах финансируют «Газпром нефть», правительство России и правительство Омской области. Генподрядчиком работ стала строительная группа компаний из Турции «ЛимакМаращСтрой».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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