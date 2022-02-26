«Арена Омск» станет домашней площадкой хоккейного клуба «Авангард»

«Газпром нефть»

Новое здание готово более чем на 63 %. В следующем сезоне оно станет домашней ареной ХК «Авангард».

Член правления «Газпром нефти», куратор строительства новой «Арены Омск» Елена Илюxинa рассказала, когда болельщики «Авангарда» встретят команду в городе.

Строительство продолжается по графику. Сейчас готовность объекта превышает 63 %, ввести объект в эксплуатацию планируют уже в сентябре 2022 года. Это позволит болельщикам встретить новый сезон на самой современной ледовой арене России, Елена Илюxинa.

Напомним, проект на паритетных началах финансируют «Газпром нефть», правительство России и правительство Омской области. Генподрядчиком работ стала строительная группа компаний из Турции «ЛимакМаращСтрой».