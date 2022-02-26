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Когда прощёное воскресенье 2022: верующим напомнили о главном грехе в этот день

Фото Когда прощёное воскресенье 2022: верующим напомнили о главном грехе в этот день
Фото Когда прощёное воскресенье 2022: верующим напомнили о главном грехе в этот день

Фото: pixabay.com

Прощёное воскресенье считается одной из важных дат даже для тех, кто не относится к числу верующих. Это последний день праздника Масленицы, после которого начинается Великий пост. Главная традиция этого дня — просить у близких прощения.

В 2022 году Прощёное воскресенье православные будут отмечать 6 марта. Ежегодно дата торжества меняется, так как она зависит от того, когда мы празднуем Пасху. Прощёное воскресенье наступает за 7 недель до Светлого Воскресения Христова. Сразу после этого начинается Великий пост, который новом году начнётся 7 марта и закончится 23 апреля.

Фото Когда прощёное воскресенье 2022: верующим напомнили о главном грехе в этот день 2

Суть праздника – просить прощение у всех, кого мы когда-либо обидели. Так как покаяние считается важной частью православной веры. В этот день нужно признать все свои ошибки и извиниться. Это помогает пробудить в других людях светлые чувства и желание сделать доброе дело.

Кроме того, в Прощёное воскресение проходят особые богослужения.

Фото Когда прощёное воскресенье 2022: верующим напомнили о главном грехе в этот день 3

В песнопениях вспоминается изгнание Адама из рая за нарушение Божьих заповедей. Главная мысль литургии: человек должен приложить все свои силы, чтобы измениться, приблизиться к истинному облику своей души и стремиться жить по заветам Христа. А это, в свою очередь, требует умения всех прощать.

В Православной церкви принято “плакать” о своих грехах так, как это в своё время делал Адам. На литургии читают Евангелие от Матфея, где речь идёт о прощении грехов. Также совершается чин прощения. После прочтения молитвы священник просит у всех христиан прощения. Прихожане, в свою очередь, делают то же самое.

Фото Когда прощёное воскресенье 2022: верующим напомнили о главном грехе в этот день 4

Важно помнить, что в эту дату необходимо не только просить прощения, но и прощать самому. Даже если вы не понимаете, за что человек извиняется перед вами, всё равно скажите ему, что прощаете. Помните, что прощение не означает, что боль и обида забыты. Одной фразы (тем более раз в году) совсем недостаточно, чтобы “осадок” исчез навсегда. Ваше прощение означает, что вы не держите зла и не хотите мести. А человека вы принимаете таким, какой он есть, со всеми его недостатками.

Священники говорят, что главное правило всего одно: просить прощения нужно искренне и от души. Никаких других рекомендаций нет. Достаточно даже самой простой фразы: “Прости меня, пожалуйста”. В век современных технологий и мессенджеров, может быть, достаточно даже сообщения. Главное, чтобы это было по-настоящему, а не для галочки.

Фото Когда прощёное воскресенье 2022: верующим напомнили о главном грехе в этот день 5

В этот день существуют следующие запреты:

  • Под строгим запретом находится любая физическая работа и рукоделие;
  • Нельзя конфликтовать, ругаться и спорить;
  • Запрещено ходить грязным и неумытым;
  • Нельзя таить в душе злобу, обиду и прощать неискренне;
  • Запрещены шумные гуляния со спиртным;
  • Нельзя тосковать, грустить и жаловаться;
  • Запрещена телесная близость.

Ранее, Сиб.фм писал о том, какого числа начинается Великая блинная неделя и как правильно отмечать верующим. Простой рецепт вкусных блинов без комочков, а также был опубликован полный православный календарь на 2022 год.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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