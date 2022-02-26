Пандемия закончится большой войной»: ясновидящая Ванга предсказала дату начала войны в Украине в 2022 году

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Необычная зеркальная дата «22.02.2022» уже состоялась на этой неделе. Как стало известно, такое сочетание цифр встречается лишь раз в 180 лет. Еще за долго до наступления этого загадочного числа Ванга предсказала разделение мира на «до» и «после».

Слепой провидицы Ванги нет в живых уже 20 лет, однако ее пророчества продолжают настораживать людей. Особое значение ясновидящая придавала году, в котором будет пять двоек. Если верить видениям пророчицы, то это особенно важный день в истории России. Именно об этой дате болгарская ясновидящая Ванга говорила как о «самом опасном дне», потому что 22 февраля 2022 выпадает еще и на вторник — это будет второй день недели.

«Этот день поделит мир на до и после», — предостерегала Ванга.

Страшное предсказание ясновидящей уже сбывается. Так, самое пугающее пророчество Ванги гласит, что «настанет черный беспросветный день». Некоторые исследователи в свете последних политических событий связывали 22 февраля 2022 года с началом новой войны, которая уже началась.

В 2021 году в редакцию шоу «На самом деле» Первого канала обратился мужчина, который заявил, что в 90-х навещал Вангу и та озвучила ему невероятные предсказания на будущее.

Согласно записям, провидица выделила именно события в феврале 2022 года, где присутствуют зеркальные даты — 2 и 22 числа.

«Страны, разделенные большой водой, втайне будут встречаться. Они станут решать, как покорить Россию, но Россия увидит их лица, и заговорщики будут разоблачены», — говорила Ванга.

«Если не произойдет чуда и люди не очнутся, а все так же будут нагнетать зло, гнаться за деньгами и воевать, то может случиться катастрофа, после которой люди не увидят солнца в течение шести месяцев», — предостерегала болгарская ясновидящая.

Отметим, что большинство событий мирового масштаба, предсказанные Вангой, сбылись. К примеру, теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Про него Ванга говорила еще в 1993 году: «Вижу страх — железные птицы клюют американскую землю».

«Если человечество не одумается, продолжит гоняться за деньгами и устраивать войны, то мир может охватить эпидемия тяжелой болезни», — также Ванга предсказывала эпидемию коронавируса.

«Все закончится с криком петуха», — ясновидящая называла и дату окончания пандемии, так звучало ее предсказание.

Согласно славянскому календарю, год Кричащего петуха выпадает на 2021 год, а закончится окончание года приходится на 20 марта 2022 года.

По мнению нумерологов, цифра 2 имеет свойства симметрии. 22 февраля 2022 года все качества усилятся в шесть раз. А нули, которые также присутствуют в дате, наполнены созидающей и разрушающей энергией одновременно. Эксперты полагают, что события, происшедшие в этот день и в течение последующей недели, обязательно найдут отражение в будущем.

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