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Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины
Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины

Фото: pixabay.com

Великий блинный праздник Масленицы православные начнут отмечать уже в понедельник, 28 февраля. Этот день обозначает встречу весны. По традиции, верующие начинают выпекать блины и угощать всех своих родственников и соседей. Сиб.фм подготовил красивые открытки и стихи к предстоящей блинной неделе, которые можно скачать и отправить в любой социальной сети или мессенджере.

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 2

Масленица к нам с огнем приходит! Пусть умчится поскорей зима И одарит нас теплом весенним. У костров проводим холода! Я желаю вам душой согреться И блины вкуснейшие напечь, Пусть любовь и счастье зреют в сердце, Жизнь красивой сказкой будет течь!

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 3

Блины пекут и стар и млад, А значит всюду разговение! Я попросить прощение рад В Прощенное Святое Воскресение! Прости меня, коль в чем-то виноват, Я искренно тебе добра желаю! А в свой черед хочу сказать: И я тебя за всё прощаю!

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 4С Масленицей поздравляю, Кушать свежий блин желаю. Он румяный, тёплый, вкусный, Приготовленный искусно. Всем желаю жизни классной, Пусть идет всё, как по маслу. Объедайтесь много, сытно, Живота почти не видно. Ни о чём вы не жалейте, Будет пост – тогда худейте.

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 5С Масленицей-озорницей Поздравляем вас друзья! Будем петь и веселиться, Зиму вытолкнем не зря! Пусть придёт весна-девица С золотистою косой, Солнце выйдет, И помчится ручеек К реке босой!

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 6

Праздник древний и весенний, Пора прощаться нам с зимой. И Масленица без сомнений Поможет в этом нам с тобой. Вот и блины уж с пылу с жару Традиционно испеклись. Да песни, пляски под гитару, Весне скорее улыбнись. Я для тебя хочу отдельно Тепла и солнца пожелать. И светлой радости безмерно, Чтоб в этот праздник не скучать!

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 7Жизни гладкой, словно масло, Чтобы каждый день как праздник, Чтоб в устах цвели улыбки И добра сплетались нитки. Чтоб на Масленицу радость, Как блиночки, распласталась И здоровья было вдоволь, Все родные были дома!

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 8Провожаем мы зиму, ликуем И блины полной горкой печем. Не страшны нам метели и бури, И мороз нам теперь нипочем. Мы встречаем весну и ждем чуда. Чтоб она поборолась с зимой, Подаем ей на первое блюдо Блин румяный с красной икрой!

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 9Сегодня Масленицу жжём И зиму прогоняем, Душистых напечём блинов, Весенний дух встречаем! С весельем, танцем, песнями Прогоним мы снега. Пускай со всеми бедами Уйдёт метель-пурга!

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 10Тебе скажу без лишних слов: Поешь как следует блинов. Пускай невзгоды не приходят, Печали стороной обходят. Я счастья пожелать спешу, Чтоб было дело по плечу. Весна всегда в душе жила, Блинов хозяйка напекла.

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 11Масленица — повод для гуляния, Хороводов, на санях катания, Проводов зимы и к примирению, Если есть обиды, то к прощению. Балаган кругом, весёлый шум и гам, В этот праздник я спешу скорее к вам С чистым сердцем и благотворением, С самым искренним, родные, поздравлением!

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 12Ароматных блинов, Чтобы первый — не комом, Чтобы каждый здоров Был и счастлив дома. Чтоб достаток твой рос Шли дела, как по маслу, Чтобы выдержать пост, Заговляйся на Масленицу!

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 13Масленица входит в дом, Будет вкусный блинчик в нём. Ты, хозяйка, не ленись, А блинами разживись, Угощенье приготовь, Блин пеки ты вновь и вновь. Близким и родным своим – Всем вкусняшек раздадим. С вареньем, сахаром и мёдом, С икрою, с маслицем ещё. Возможно, в два и три захода Их будет кушать, кто крещён.

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 14Сегодня на санях катайся. Ах, Масленица хороша! И снова в женщин всех влюбляйся, Поёт опять твоя душа. Блинов желаю вкусных горы И пышных сладких пирогов. Забудь бессмысленные ссоры. За счастье! Новый тост готов.

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 15Блины трещат на сковородке, Семья собралась за столом. Ни слова в этот день о водке — Из самовара чай попьем! Пускай румяные все лица От счастья светятся, как луч. Сегодня будем веселиться И небо очищать от туч!

Фото Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины 16

Народ смеется, все в округе улыбаются, Кто-то под столом уже валяется, Людям нашим праздник очень нравится, Масленица и к тебе родной привяжется. Дети по снегу на саночках катаются, Пьяный, как медведь везде шатается, Так в народе и проходит Масленица, Этот праздник людям больно нравится.

Ранее, Сиб.фм писал о том, у кого нужно просить прощения в Прощёное воскресение. Какого числа Пасха в 2022 году: традиции и значение праздника, а также как правильно поминать усопших в Вселенскую родительскую субботу.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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