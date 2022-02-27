Поздравления с Масленицей 2022: новые красивые открытки и стихи про блины

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Великий блинный праздник Масленицы православные начнут отмечать уже в понедельник, 28 февраля. Этот день обозначает встречу весны. По традиции, верующие начинают выпекать блины и угощать всех своих родственников и соседей. Сиб.фм подготовил красивые открытки и стихи к предстоящей блинной неделе, которые можно скачать и отправить в любой социальной сети или мессенджере.

Масленица к нам с огнем приходит! Пусть умчится поскорей зима И одарит нас теплом весенним. У костров проводим холода! Я желаю вам душой согреться И блины вкуснейшие напечь, Пусть любовь и счастье зреют в сердце, Жизнь красивой сказкой будет течь!

Блины пекут и стар и млад, А значит всюду разговение! Я попросить прощение рад В Прощенное Святое Воскресение! Прости меня, коль в чем-то виноват, Я искренно тебе добра желаю! А в свой черед хочу сказать: И я тебя за всё прощаю!

С Масленицей поздравляю, Кушать свежий блин желаю. Он румяный, тёплый, вкусный, Приготовленный искусно. Всем желаю жизни классной, Пусть идет всё, как по маслу. Объедайтесь много, сытно, Живота почти не видно. Ни о чём вы не жалейте, Будет пост – тогда худейте.

С Масленицей-озорницей Поздравляем вас друзья! Будем петь и веселиться, Зиму вытолкнем не зря! Пусть придёт весна-девица С золотистою косой, Солнце выйдет, И помчится ручеек К реке босой!

Праздник древний и весенний, Пора прощаться нам с зимой. И Масленица без сомнений Поможет в этом нам с тобой. Вот и блины уж с пылу с жару Традиционно испеклись. Да песни, пляски под гитару, Весне скорее улыбнись. Я для тебя хочу отдельно Тепла и солнца пожелать. И светлой радости безмерно, Чтоб в этот праздник не скучать!

Жизни гладкой, словно масло, Чтобы каждый день как праздник, Чтоб в устах цвели улыбки И добра сплетались нитки. Чтоб на Масленицу радость, Как блиночки, распласталась И здоровья было вдоволь, Все родные были дома!

Провожаем мы зиму, ликуем И блины полной горкой печем. Не страшны нам метели и бури, И мороз нам теперь нипочем. Мы встречаем весну и ждем чуда. Чтоб она поборолась с зимой, Подаем ей на первое блюдо Блин румяный с красной икрой!

Сегодня Масленицу жжём И зиму прогоняем, Душистых напечём блинов, Весенний дух встречаем! С весельем, танцем, песнями Прогоним мы снега. Пускай со всеми бедами Уйдёт метель-пурга!

Тебе скажу без лишних слов: Поешь как следует блинов. Пускай невзгоды не приходят, Печали стороной обходят. Я счастья пожелать спешу, Чтоб было дело по плечу. Весна всегда в душе жила, Блинов хозяйка напекла.

Масленица — повод для гуляния, Хороводов, на санях катания, Проводов зимы и к примирению, Если есть обиды, то к прощению. Балаган кругом, весёлый шум и гам, В этот праздник я спешу скорее к вам С чистым сердцем и благотворением, С самым искренним, родные, поздравлением!

Ароматных блинов, Чтобы первый — не комом, Чтобы каждый здоров Был и счастлив дома. Чтоб достаток твой рос Шли дела, как по маслу, Чтобы выдержать пост, Заговляйся на Масленицу!

Масленица входит в дом, Будет вкусный блинчик в нём. Ты, хозяйка, не ленись, А блинами разживись, Угощенье приготовь, Блин пеки ты вновь и вновь. Близким и родным своим – Всем вкусняшек раздадим. С вареньем, сахаром и мёдом, С икрою, с маслицем ещё. Возможно, в два и три захода Их будет кушать, кто крещён.

Сегодня на санях катайся. Ах, Масленица хороша! И снова в женщин всех влюбляйся, Поёт опять твоя душа. Блинов желаю вкусных горы И пышных сладких пирогов. Забудь бессмысленные ссоры. За счастье! Новый тост готов.

Блины трещат на сковородке, Семья собралась за столом. Ни слова в этот день о водке — Из самовара чай попьем! Пускай румяные все лица От счастья светятся, как луч. Сегодня будем веселиться И небо очищать от туч!

Народ смеется, все в округе улыбаются, Кто-то под столом уже валяется, Людям нашим праздник очень нравится, Масленица и к тебе родной привяжется. Дети по снегу на саночках катаются, Пьяный, как медведь везде шатается, Так в народе и проходит Масленица, Этот праздник людям больно нравится.

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