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Прощёное воскресенье – 2022: какого числа в марте, как правильно просить прощения

Фото Прощёное воскресенье – 2022: какого числа в марте, как правильно просить прощения
Фото Прощёное воскресенье – 2022: какого числа в марте, как правильно просить прощения

Фото: pixabay.com

В 2022 году Прощёное воскресенье православные будут отмечать 6 марта. Главная традиция этого дня – просить прощения у близких. Однако делать это нужно искренне и от души.

Каждый год дата торжества меняется, так как она зависит от того, когда будут отмечать Пасху. Прощёное воскресенье наступает за 7 недель до Светлого Христова Воскресения. Сразу после этого начинается Великий пост, который в этом году начнётся 7 марта и закончится 23 апреля.

Фото Прощёное воскресенье – 2022: какого числа в марте, как правильно просить прощения 2

Главный смысл праздника – просить прощения у всех, кого мы когда-то обидели, так как покаяние считается важной частью православной веры. В эту дату нужно признать все свои ошибки и извиниться. Это помогает пробудить в других людях светлые чувства и желание сделать доброе дело.

В Прощёное воскресенье также проходят особые богослужения.

Фото Прощёное воскресенье – 2022: какого числа в марте, как правильно просить прощения 3

В песнопениях вспоминается изгнание Адама из рая за нарушение Божьих заповедей. Главная мысль литургии: человек должен приложить все свои силы, чтобы измениться, приблизиться к истинному облику своей души и стремиться жить по заветам Христа. А это, в свою очередь, требует умения всех прощать.

В православных храмах существует традиция «плакать» о своих грехах так, как это в своё время делал Адам. На литургии читают Евангелие от Матфея, где речь идёт о прощении грехов. Также совершается чин прощения. После прочтения молитвы священник просит у всех верующих прощения. Прихожане, в свою очередь, делают то же самое.

Фото Прощёное воскресенье – 2022: какого числа в марте, как правильно просить прощения 4

В Прощёное воскресенье нужно не только просить прощения, но и прощать самому. Даже при условии, что человек не понимает, за что извиняется перед вами. В любом случае скажите ему, что прощаете. Помните, что прощение не означает, что боль и обида забыты. Одной фразы (тем более раз в году) совсем недостаточно, чтобы «осадок» исчез навсегда. Ваше прощение означает, что вы не держите зла и не хотите мести. А человека вы принимаете таким, какой он есть, со всеми его недостатками.

Священники говорят, что главное правило всего одно: просить прощения нужно искренне и от души. Никаких других рекомендаций нет. Достаточно даже самой простой фразы: «Прости меня, пожалуйста». В век современных технологий и мессенджеров, может быть, достаточно даже сообщения. Главное, чтобы это было по-настоящему, а не «для галочки».

Фото Прощёное воскресенье – 2022: какого числа в марте, как правильно просить прощения 5

Напомним, что в этот день ни в коем случае нельзя делать:

  • под строгим запретом находится любая физическая работа и рукоделие;
  • нельзя конфликтовать, ругаться и спорить;
  • запрещено ходить грязным и неумытым;
  • нельзя таить в душе злобу, обиду и прощать неискренне;
  • запрещены шумные гуляния со спиртным;
  • нельзя тосковать, грустить и жаловаться;
  • запрещена телесная близость.

Ранее Сиб.фм писал о том, что масленичная неделя началась 28 февраля. Когда Великий пост по церковному календарю, а также полный производственный календарь, сокращённые дни и перенос выходных в 2022 году.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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