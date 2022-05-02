Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая

Фото Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая
Фото Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая

Фото: pixabay.com

Для россиян началась самая короткая рабочая неделя в связи с майскими праздниками. Рабочие дни продлятся с 4 по 6 мая, после чего граждане вновь отправятся на отдых с 7 по 10 мая включительно.

1 и 2 мая в России относятся к нерабочим праздничным дням. Также, по решению правительства, на вторник, 3 мая, был перенесён выходной с субботы, 1 января.

Фото Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая 2Фото Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая 3

Таким образом, граждане будут отдыхать 2 и 3 мая в честь праздника Весны и Труда. Работать на текущей неделе россияне будут только три дня: 4, 5 и 6 мая. После чего вновь выйдут на четырёхдневный отдых с 7 по 10 мая включительно, так как выходной с воскресенья, 2 января был перенесён на вторник, 10 мая.

Фото Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая 4

Как сообщает пресс-служба Роструда, нерабочие праздничные дни не должны повлиять на получение заработной платы в полном объёме. Что касается тех работников, чья зарплата почасовая или сдельная, им выплачивается дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые они работали.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что мэрия Новосибирска раскрыла условия допуска зрителей на Парад Победы 9 мая. Юрист рассказала о нормах оплаты труда в майские праздники, а также синоптики дали прогноз погоды на каникулы в мае.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
зарплата
календарь
длинные выходные
майские праздники
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27415
Радоница-2022: что обязательно нужно сделать верующим в Родительский день 3 мая
25823
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24730
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
24037
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
23437
Праздник Весны и Труда 1 Мая: новые красивые открытки и поздравления в стихах с Первомаем-2022
21988
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
19248
Не прикасайтесь руками: что делать, если укусил клещ, а до больницы далеко – 3 совета от бывалого туриста