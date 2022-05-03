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В Новосибирске китайскую иномарку смяло о столб на 2-й Станционной

Фото В Новосибирске китайскую иномарку смяло о столб на 2-й Станционной
Фото В Новосибирске китайскую иномарку смяло о столб на 2-й Станционной

Фото vk.com / act54

Жесткое ДТП произошло вечером 3 мая. Китайский автомобиль «Haval» врезался в столб на улице 2-й Станционной в Новосибирске.

В результате столкновения иномарки со столбом пострадала водитель автомобиля. Сама машина превратилась в груду искореженного металла. Последствия ДТП показали очевидцы аварии в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП, после которого китайский автомобиль превратился в груду металла, произошло вечером 3 мая на улице 2-й Станционной в Новосибирске. За рулем автомобиля находилась девушка. На момент прибытия бригады скорой помощи она была жива.

«За рулем китайского автомобиля находилась девушка, которая на момент прибытия медиков подавала признаки жизни. Транспортное средство, в свою очередь, в результате столкновения с опорой превратилось в груду металла», – говорится в сообщении в соцсетях.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске погиб пассажир «Тойоты», которого водитель иномарки бросил умирать в машине после столкновения со столбом.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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