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С войны не вернулся: как найти деда-фронтовика в архиве - поиск по фамилии

Фото С войны не вернулся: как найти деда-фронтовика в архиве - поиск по фамилии
Фото С войны не вернулся: как найти деда-фронтовика в архиве - поиск по фамилии

Фото: pixabay.com

За время Великой Отечественной войны на поле боя полегли тысячи солдат, которые сегодня заслуженно признаны героями нашей страны. Однако, судьбы многих фронтовиков до сих пор неизвестны. Как узнать боевой путь своего воевавшего родственника – расскажет Сиб.фм.

Обобщённый банк данных «Мемориал» для поиска участников ВОВ

Фото С войны не вернулся: как найти деда-фронтовика в архиве - поиск по фамилии 2

На сайте представлено более 17 миллионов цифровых копий документов о безвозвратных потерях и около 20 миллионов именных записей о потерях Красной Армии в ВОВ.

Сервис содержит краткие сведения о месте рождения фронтовика, каким районным военным комиссариатом он был призван, когда выбыл и другие данные.

Для работы с архивом Министерства обороны на ОБД «Мемориал» необходимо перейти на сайт «obd-memorial.ru».

В соответствующем поле нужно ввести данные искомого вами человека – его фамилию, имя и отчество, год рождения и звание. После этого необходимо нажать на кнопку «Найти».

Фото С войны не вернулся: как найти деда-фронтовика в архиве - поиск по фамилии 3

Вам будет предоставлен перечень найденных совпадений по введённым ключевым словам. Напротив каждого совпадения расположены три значка, отвечающих за вывод сводной информации, просмотра цифровой копии найденного документа и сохранения найденного документа на ваш ПК.

Если количество найденных совпадений по фамилии участников ВОВ слишком большое, можно воспользоваться функцией расширенного поиска. Для этого необходимо вернуться на главную страницу сайта, и рядом с кнопкой «Найти» нажать на окно «Расширенный поиск».

Сайт «Память народа»

Фото С войны не вернулся: как найти деда-фронтовика в архиве - поиск по фамилии 4

Доступ: https://pamyat-naroda.ru/

В интернет-сервисе собраны более расширенные сведения и все отсканированные документы. Можно посмотреть, например, как выглядел наградной лист вашего деда и узнать, в каком архиве он хранится. Также на сайте можно построить карту перемещения (боевой путь) вашего родственника.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что ветераны Великой Отечественной войны получат праздничную выплату в мае. График доставки пенсий изменится из-за майских каникул, а также кому положен двойной оклад за работу в нерабочие дни.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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