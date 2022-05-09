День Победы-2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах с 9 Мая

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Сегодня отмечается 77-ая годовщину Победы в Великой Отечественной Войне. Граждане посещают в этот день Парад Победы, участвуют в шествиях Бессмертного полка и смотрят на праздничный салют. Это всероссийский праздник, а значит, можно поздравлять не только ветеранов ВОВ, но и всех своих близких и знакомых. В материале Сиб.фм мы собрали поздравления в стихах, которые можно отправить в любой социальной сети.

День Победы — праздник всей страны. Духовой оркестр играет марши. День Победы — праздник седины Наших прадедов, дедов и кто помладше... Даже тех, кто не видал войны — Но ее крылом задет был каждый, — Поздравляем с Днем Победы мы! Этот день — для всей России важный!

Май в цветах, салют взлетает ввысь, В праздник всюду радость, поздравления! Пусть всегда успешной будет жизнь! С Днём Победы! Счастья и везенья!

С каждым годом всё меньше и меньше Тех, кто помнит тот год сорок пятый... Но не станет пусть в памяти трещин. Мы гордимся победным парадом! Чтобы не было в людях бы зверства, Чтобы солнце нежнее светило, Каждый должен открыть своё сердце, Дню Победы сказать «спасибо»!

Поздравить разрешите вас, друзья, С 9 Мая, праздником Победы! Пусть не коснутся вас ни зло, ни беды. Живите, радость в сердце не тая. Улыбкою делитесь, добротой, Не оскудеет пусть душа любовью. И пусть судьба надёжною рукою Оберегает сон ваш и покой.

Поздравляем сегодня героев-отцов Всех военных, трудящихся тыла! Поздравляем проливших за Родину кровь И отдавших последние силы! Соболезнуем павшим, им память на век, И на все времена в сердце нашем! Поздравляем с Победой сегодня и тех, Кто в числе без известья пропавших! Поздравляем живых, тех, кто с нами сейчас, Вас заботами пусть окружают Ваши правнуки, внуки и сыновья, И все те, кто Вас любят и знают!

В День Победы хочу пожелать Позабыть, наконец, о ненастьях — В добром здравии годы встречать, Если плакать — то только от счастья! Пусть успехами радуют вас Ваши правнуки, внуки и дети! И пускай каждый миг, каждый час Солнце ласково в жизни вам светит!

Вот Девятое мая настало, И поздравить мы всех поспешим С тем, что гнета фашистов не стало, И народ наш непобедим. Мы желаем всем думать о мире, Но и помнить всегда о войне. Улыбайтесь сегодня пошире — День Победы на нашей земле!

Мирное небо над головой Было нелёгкой добыто ценой. С праздником всех, с Днём Победы прекрасным! Пусть навсегда будет небо лишь ясным. Жизни желаем без бед и невзгод, Подвиг вовек не забудет народ. В праздник всех павших мы вспомним опять, С гордостью будем их упоминать.

Я вам желаю жить спокойно И мир заслуженный ценить, На компромисс идти достойно, Со всеми ладить и дружить, Не спорить попусту с соседом, Беречь в согласии свой дом, Ведь этот славный День Победы Достался прадедам с трудом!

Примите поздравления в стихах С 9 Мая, днем весны и света! Удача пусть сопутствует в делах, Душа пусть будет солнышком согрета. Желаем вам блистательных побед, Дорог успешных, правильных решений. Ведь подвигам предела в жизни нет, Так будьте впереди больших свершений!

Война она и есть — война... И тем, кто опален дыханьем лютым, Та чаша горькая, что выпита до дна, Не слаще даже... с праздничным салютом Война она и есть — война... И по сей день былые ноют раны. И все-таки — наденьте ордена! И с праздником Победы, ветераны!

Чествуем погибших и живых, Тех, кто пал, Отчизну защищая, Имена навек запомним их, Жизнь они свою за нас отдали. С каждым годом все короче ряд Очевидцев тех боев кровавых, Пусть же взрывы больше не гремят, Не тревожат застарелые раны. Ваш геройский подвиг не забыть, Пусть года бегут неумолимо, Но сирени бархатная кисть В вашу честь цветет неопалимая.

Пускай слова победные Сейчас горят огнём, Ведь их сложили деды, Стараясь, день за днем. Пускай звучит бравурно Трубы поющей глас, И в небесах ажурных Сияет мир для вас! Пускай уйдут, с годами, Отступят ваши беды. Сегодня поздравляем Вас с ярким Днем Победы!

Поздравляю с Днем Победы и желаю Вам сполна, Получить все блага жизни с чашей полною вина! У детей пусть будут дети и достаток у внучат, Небо, полное лазури и деревьев дивный сад! Жизнь венчает процветание эры подвигов людских, Гордость славы и победы, и успехов боевых. Пусть замрут навеки войны, мир желанный – наш оплот, И о времени военном память в сердце пусть живет!

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