СберНПФ запустил программу для поддержки сотрудников

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СберНПФ разработал новую корпоративную HR-программу – «Умный социальный пакет», которая позволяет работодателю создавать финансовый резерв для работников с применением налоговых льгот.

В программе работодатель может сам определять размер взносов, которые он планирует ежемесячно или ежегодно отчислять в пользу сотрудника – например, 5-7% от его оклада или более. Компания также устанавливает срок, по истечении которого сотрудник имеет право получить доступ к своему финансовому резерву. Как правило, такой период составляет в среднем 5-7 лет, что мотивирует работника трудиться на одном предприятии долгое время.

Накопления по «Умному соцпакету» ежегодно увеличиваются за счёт инвестиционного дохода, который начисляет СберНПФ. При этом вложенные средства, по условиям программы, полностью сохраняются при любом уровне рыночной доходности. Направить средства работник может на различные цели – например, на первый взнос по ипотеке, строительство загородного дома, оплату образования детей, лечение критических заболеваний или пенсионные выплаты. Таким образом, предприятие может заменить дорогие и неэффективные элементы существующего соцпакета.

В отличие от классических корпоративных программ, «Умный социальный пакет» является простым решением с ориентиром на более широкие и массовые сегменты рынка за счёт возможности быстрой раскатки.

По словам директора по развитию СберНПФ Александра Прокопенкова, программа запущена в пилотном режиме для среднего и малого бизнеса в начале 2022 года. «Умный соцпакет» оказался востребованным: за три месяца получено порядка 50 заявок на оформление программы. В основном заявки подавали предприятия, занимающиеся производством и продажей фармпрепаратов, медицинских изделий, мебели, бытовой химии и агропродукции. Также программа стала особенно актуальной для компаний, осуществляющих свою деятельность в малых городах, где есть необходимость удержания сотрудников от переезда в мегаполисы. Сегодня мы приняли решение масштабировать возможности программы на новые сегменты, в том числе и в рамках крупного бизнеса.

«Работодатели нашего региона стараются всегда по возможности поддерживать сотрудников. «Умный соцпакет» как раз может решить сразу несколько задач: это и мотивация персонала, и удержание ценных кадров. Программа позволяет улучшить действующий соцпакет компаний или заменить ее дорогие элементы», – рассказывает Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк