В Новосибирской области подписано новое постановление о выплатах семьям погибших на Украине военнослужащих

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал новое постановление о выплатах семьям военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине. Подробности на Сиб.фм.

На сайте правительства Новосибирской области появилась информация о том, что глава региона Андрей Травников утвердил новое постановление о выплатах семьям военнослужащих, погибших на Украине в ходе специальной операции Минобороны России.

В соответствии с ним материальную помощь будут будут получать не только семьи кадровых военных и сотрудников Росгвардии, но и пограничников. Размер единовременной выплаты составит 3 млн рублей.

Определённые суммы также утверждены для военных, получивших во время спецоперации увечья разной степени тяжести. Так, если они тяжёлые, будет выплачен 1 млн рублей. Если лёгкие — 500 тыс. рублей.

Напомним, ранее Травников заявил, что власти Новосибирской области будут стараться решить все проблемы, возникающие в семьях военных, включая бытовые, финансовые, проблемы с обучением детей и медобслуживанием.