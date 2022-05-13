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В Новосибирской области подписано новое постановление о выплатах семьям погибших на Украине военнослужащих

Фото В Новосибирской области подписано новое постановление о выплатах семьям погибших на Украине военнослужащих
Фото В Новосибирской области подписано новое постановление о выплатах семьям погибших на Украине военнослужащих

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал новое постановление о выплатах семьям военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине. Подробности на Сиб.фм.

На сайте правительства Новосибирской области появилась информация о том, что глава региона Андрей Травников утвердил новое постановление о выплатах семьям военнослужащих, погибших на Украине в ходе специальной операции Минобороны России.

В соответствии с ним материальную помощь будут будут получать не только семьи кадровых военных и сотрудников Росгвардии, но и пограничников. Размер единовременной выплаты составит 3 млн рублей.

Определённые суммы также утверждены для военных, получивших во время спецоперации увечья разной степени тяжести. Так, если они тяжёлые, будет выплачен 1 млн рублей. Если лёгкие — 500 тыс. рублей.

Напомним, ранее Травников заявил, что власти Новосибирской области будут стараться решить все проблемы, возникающие в семьях военных, включая бытовые, финансовые, проблемы с обучением детей и медобслуживанием.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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выплаты
Травников
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