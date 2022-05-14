Почему не приходит выплата на детей до 17 лет в мае 2022: разъяснение ПФР

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В мае россияне начали получать первые выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Новая финансовая поддержка предназначена для семей с низким уровнем дохода. Однако даже если доходы семьи будут соответствовать установленным критериям, в начислении пособия могут отказать. С чем это связано – разобрал Сиб.фм.

1. Доход или имущество не соответствуют критериям малоимущего

Ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения. В среднем по стране 12 654 рубля. При этом прожиточный минимум на ребенка составляет 12 274 рублей (эта сумма влияет на размер самого пособия).

Расчетный период для дохода человека — 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца подачи заявления. То есть проверяются доходы не сразу перед обращением, а за год, что закончился 4 месяца назад.

При назначении выплаты учитываются следующие доходы за этот период:

Доход от трудовой или творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам); премии; доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых; пенсии; стипендии; проценты по вкладам; алименты и социальные выплаты; доход от продажи или аренды имущества; доход от выигрыша в лотерею; пособия и пенсии (при этом не учитывается маткапитал и пособие на погребение)

Среднедушевой доход рассчитывается на каждого члена семьи старше 18 лет.

При этом в составе семьи не учитываются:

Лица, лишенные родительских прав на этого ребенка; лица на полном гособеспечении, кроме детей под опекой; призывники, которые служат в армии без контракта; осужденные к лишению свободы; находящиеся на принудительном лечении по решению суда или под стражей.

Имущество в собственности семьи также не должно превышать требования к движимому и недвижимому имуществу. Претенденты на государственную поддержку не должны иметь слишком много недвижимости и машин. Так, в собственности может находиться одна квартира любой площади. Или несколько квартир, если общая площадь на каждого члена семьи не больше 24 м (для дома на земле — не более 40 м на человека).

Также допускается семье иметь в собственности одну дачу, один гараж и одну машину. Два транспортных средства и место для них допускаются, если семья многодетная или один из членов семьи инвалид.

Таким образом, если площадь вашего жилья превышает установленную или в собственности есть две машины "без причин" — пособие не дадут.

2. Не подходит возраст ребенка

Пособие назначается малообеспеченным семьям, где есть дети от 8 до 17 лет. Если на момент подачи заявления ребенку еще не исполнилось 8 лет или уже исполнилось 17. Ежемесячное пособие выплачивается с месяца достижения ребенком 8-летнего возраста, но не раньше 1 апреля 2022 года, до достижения 17 лет.

То есть, если ребенку исполняется 8 лет любого числа апреля или мая 2022 года — заявление одобрят. А вот если 8 лет исполнится в июне и позже — подавать заявление в мае 2022 рано — его не одобрят.

3. Нет российского гражданства или не проживаете в РФ

Для назначения нового пособия и у родителя, и у ребенка должно быть гражданство РФ. Помимо того, семья должна постоянно проживать в России.

4. Если кто-то из членов семьи старше 18 лет не работает и не учится без уважительной причины

При назначении выплаты действует правило "нулевого дохода". "Правило нулевого дохода" предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. При этом если вы получаете пособие по безработице и стоите на учете в центре занятости, то пособие на детей вам положено. Но оно будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи, так же, как и пенсии, стипендии, премии.

5. Если у вас нет карты "МИР"

Новое пособие будет зачисляться семьям только на банковские карты «Мир». Важно помнить, что при заполнении заявлений на выплату указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Также выплату могут не начислить, если вы так и не предоставили необходимые документы (они требуются лишь в отдельных случаях, например, если ребенок был усыновлен)

А вот если вы допустите ошибку при заполнении заявления, то фонд, без вынесения отказа, вернет вам его на доработку, на которую отводится 5 рабочих дней.