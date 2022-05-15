Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Решение принято: россиян ждёт три выходных подряд в честь Дня России 12 июня 2022 года

Фото Решение принято: россиян ждёт три выходных подряд в честь Дня России 12 июня 2022 года
Фото Решение принято: россиян ждёт три выходных подряд в честь Дня России 12 июня 2022 года

Фото с сайта pixabay.com

Как отдыхаем на День России 12 июня 2022: россиян ждёт три выходных подряд.

Сколько дней будут отдыхать россияне в июне 2022 года, и ждёт ли их снова длинный перерыв от работы — в обзоре Сиб.фм.

В июне всех жителей страны ожидает очередной государственный праздник: 12 числа будет отмечаться День России. В 2022 году торжество в честь страны выпало на воскресенье, поэтому официальное празднование будет перенесено на следующий, уже рабочий, день — это будет понедельник, 13 июня. Таким образом россияне получают дополнительный выходной.

В связи с этим в июне 2022 года у граждан будет девять выходных дней, закреплённых законодательно. В календаре можно отметить в качестве выходных эти даты

  • 4 и 5 июня: первые выходные месяца;
  • 11 июня: обычный выходной день в рамках пятидневной рабочей недели;
  • 12 июня: официальный праздник — День России;
  • 13 июня: понедельник, на который переносится выходной день с 12 июня;
  • 18 и 19 июня: суббота и воскресенье;
  • 25 и 26 июня: (последние выходные месяца.

Таким образом, в июне 2022 года россияне, работа которых проходит в рамках стандартной пяти-/шестидневной рабочей недели, смогут отдыхать три дня подряд — с 11 по 13 июня включительно.

Стоит обратить внимание, что так как 10 июня в этом году не предпраздничный день, являться сокращённым он не будет: в эту пятницу россиянам понадобится отработать полноформатный рабочий день.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов прокомментировал перспективу перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

День России
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

68013
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
24929
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
24054
Спецоперация в Украине на вечер 10 мая: вступление Украины в ЕС, международный розыск Кивы, визит МИД Германии в Бучу
17489
В Новосибирской области нашли боеприпас времён Первой мировой войны
16454
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
14079
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
12776
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья