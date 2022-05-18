Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Очевидец рассказал российским следователям о зверском убийстве мирного жителя украинскими нацистами

Фото Очевидец рассказал российским следователям о зверском убийстве мирного жителя украинскими нацистами
Фото Очевидец рассказал российским следователям о зверском убийстве мирного жителя украинскими нацистами

Фото Сиб.фм

Свидетель рассказал следователям СК в Безыменном, как боевики националистического полка убили мирного жителя.

Военные следователи СК РФ получили свидетельские показания об убийстве мирного жителя поселка Безыменное боевиками украинского националистического полка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Стал свидетелем военного преступления нацбата. При мне расстреляли парня. Ни за что, ни про что. Просто выстрелили в лоб. В отношении меня применялось физическое насилие, в плане того, что я не служу. Порвали мне паспорт, ударили прикладом в лоб», – рассказал свидетель.

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании украинского нацполка террористической организацией. С соответствующим иском в суд обратилась Генпрокуратура РФ.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79830
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
20708
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
17433
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
15070
Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день
15044
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
13271
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья
13082
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм