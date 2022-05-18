Очевидец рассказал российским следователям о зверском убийстве мирного жителя украинскими нацистами

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Свидетель рассказал следователям СК в Безыменном, как боевики националистического полка убили мирного жителя.

Военные следователи СК РФ получили свидетельские показания об убийстве мирного жителя поселка Безыменное боевиками украинского националистического полка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Стал свидетелем военного преступления нацбата. При мне расстреляли парня. Ни за что, ни про что. Просто выстрелили в лоб. В отношении меня применялось физическое насилие, в плане того, что я не служу. Порвали мне паспорт, ударили прикладом в лоб», – рассказал свидетель.

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании украинского нацполка террористической организацией. С соответствующим иском в суд обратилась Генпрокуратура РФ.