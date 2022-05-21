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Сорок лет смут и нестабильности: астролог Павел Глоба призвал россиян терпеть до 2057 года

Фото Сорок лет смут и нестабильности: астролог Павел Глоба призвал россиян терпеть до 2057 года
Фото Сорок лет смут и нестабильности: астролог Павел Глоба призвал россиян терпеть до 2057 года

Фото: pixabay.com

Астролог Павел Глоба рассказал об одном из предсказаний монаха Авеля. В пророчестве говорится о том, что Россия вскоре познает счастливые времена, но перед этим гражданам предстоит пройти множество сложных испытаний.

По словам Павла Глобы, предсказание монаха совпало с предсказанием о великом правителе, который путем объединения народов установит на земле мир и порядок.

Фото Сорок лет смут и нестабильности: астролог Павел Глоба призвал россиян терпеть до 2057 года 2

«Когда именно он придет, пока не очень понятно, но 2057 год станет важным рубежом, связанным с возрождением России», — говорит астролог.

Также эксперт отметил, что прежде, чем вступить в эпоху благоденствия, человечество столкнется с крупномасштабной войной, которая не обойдется без тяжелых последствий для всех.

Фото Сорок лет смут и нестабильности: астролог Павел Глоба призвал россиян терпеть до 2057 года 3

Астролог надеется, что все обойдется санкциями, однако он предупредил, что следующие 40 лет мир, включая Россию, будет пребывать в нестабильности.

И только после изменений и смут, в 2057 году Россия снова заявит о себе как о могучей державе.

Фото Сорок лет смут и нестабильности: астролог Павел Глоба призвал россиян терпеть до 2057 года 4

Напомним, что Павел Глоба ранее говорил о том, что ключевым моментом в спецоперации на Украине станет период с 31 мая по 9 августа 2022 года. В этот период должны появится новые лидеры и формирования новых четких целей, которые приведут к объединению всех идей в одну глобальную стратегию. По мнению экстрасенса, спецоперация продлится ещё около двух лет.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что астрологи назвали опасные дни после выхода из коридора затмений. Расшифровано предсказание Ванги о будущем России и Украины, а также экстрасенс Орлова предсказала голодные времена в России.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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