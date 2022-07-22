День работника торговли 23 июля 2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах

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День работника торговли отметят в России 23 июля. Поздравить коллег, друзей, близких и знакомых можно праздничной открыткой. Сиб.фм публикует красивые открытки и стихи, которые можно отправить в любом мессенджере или соцсети.

Дорогие коллеги, работники торговли! Пусть каждый день ваш будет успешным, пусть покупатели будут отзывчивыми и благодарными. Желаю, чтобы ваш достаток стремился ввысь, не зная кризисов и карантинов. Пусть никакие недостачи не портят вам настроение, а деньги в кассе всегда идут с расчетами. Ваш труд так или иначе связан с капризами клиентов — так пусть же все покупатели будут покладистыми и верными вам.

Поздравляя Вас с днем работников торговли, хочется пожелать только понятливых и доброжелательных покупателей, верных расчетов, полного отсутствия недостач и хорошей заработной платы. Пусть Ваш ассортимент всегда сможет удовлетворить самые смелые запросы клиентов, а доходы Ваши растут в геометрической прогрессии.

Поздравляем с Днём торговли предпринимателей, продавцов, кассиров и всех, кто трудится в этой сфере. Мы желаем вам много продаж и больших выручек. Пусть покупатели ценят и уважают ваш важный труд. Без вас не обходится ни один день жизни. Каждый день, в любую погоду, без выходных и праздников вы без сбоев трудитесь на наше благо. Спасибо вам за это!

С Днём торговли! Желаю, чтобы широкий ассортимент ваших товаров всегда отличался высоким качеством, а довольные покупатели становились постоянными, рекомендуя вас всем знакомым! Пусть благодарные клиенты не дают ничему залёживаться на полках, раскупая товар, как горячие пирожки! Пусть прибыль растёт в пику мировым кризисам, пандемиям и конкурентам!

Торговое дело — одно из самых древних в истории человечества. Торговля — одна из движущих сил, которая помогает осуществлять не только куплю-продажу, но прежде всего является средством общения людей друг с другом. Поздравляем тех людей, которые имеют непосредственное отношение к торговле! С праздником, дорогие наши продавцы! Желаем вам всего самого-самого! И пусть не только этот праздник, но и вся ваша жизнь будет полна радости, веселья, смеха и счастья!

Желаю, чтоб товар не залежался. Чтобы клиент хороший не кончался, Чтоб выручка рекой стремилась в кассу, И чтоб расходы были не напрасны. Пусть в этот день заглянет нежно солнце, Осветит ваш прилавок сквозь оконце, И ваша пусть улыбка засияет. Работники торговли, поздравляю!

Поздравляю всех причастных с Днем торговли! Пусть товары будут самыми лучшими, а покупатели — самыми вежливыми! Отличного настроения, улыбок, приятного общения, любви к своему делу и хорошей отдачи! Пусть все получается на высшем уровне!

Торговля — это не работа, это искусство! Пусть же у тебя все получается блестяще, изящно, красиво, легко! Пусть никогда не иссякнет поток покупателей, и ни один из них не уйдет без покупки и благодарности замечательному продавцу!

Благодарим мы вас, работники торговли, За всё внимание к покупателям своим. Для вас шикарный праздник приготовлен. “Вы лучшие!” — сегодня говорим. Пусть в День торговли будет изобилие Товаров и красивых тёплых слов. Желаем счастья, в отношениях — идиллии, Подарков, уважения, цветов.

Поздравляем от души всех тех людей, которые имеют непосредственное отношение к продажам, торговле! С профессиональным праздником, дорогие продавцы! Пусть работа дарит позитив и приносит доход! Мира, ласки, добра, творчества, поддержки, дружбы, тепла, гармонии, достатка в вашем доме!

Хочется пожелать вам столько положительных эмоций и позитивного настроения, чтобы вы смогли поделиться кусочком вашей радости с каждым потенциальным покупателем. С праздником! С Днем торговли! Крепко стойте на ногах и не теряйте бдительности.

Сегодня мы празднуем день работника торговли! Дорогие наши работники! Благодарим вас за ваш труд и поздравляем Вас с профессиональным днем! Желаем Вашей профессии процветания! Вот и пришел момент торжества! Сегодня Ваш праздник! Пусть этот день и все остальные дни станут в Вашей профессиональной деятельности знаменательными, приносят Вам только успех и оправдывают все ожидания!

С Днём торговли, чудесные труженики этой важной для всего человечества сферы! Желаем вам громадного здоровья, неизбежного счастья, безусловной любви и устойчивого иммунитета ко всем болезням, капризам погоды и прихотям покупателей. Пусть все купли-продажи и оптом, и в розницу будут безопасными и удачными и приносят вам колоссальное удовольствие и немалый доход!

Работником торговли может стать только ответственный, внимательный и умный человек. Каждый день они готовы трудиться не покладая рук, обеспечивая различными товарами всё наше население. Торговля не только дает нам продовольствие и различные атрибуты людского бытия, но и позволяет нам общаться. Хотелось бы пожелать Вам терпения, благодарных покупателей и хороший спрос на ваши товары.

Вы, продавцы, первые представители торговли, всегда доброжелательны, приветливы и обаятельны. Нелегко стоять за прилавками магазина по несколько часов. Пусть ваша работа всегда будет важна, уважаема, и пусть искренние пожелания сыплются в ваш адрес всегда. Пусть каждый покупатель сохраняется в вашем сердце своей теплотой, благодарностью и уважением.

Уважаемые торговые работники! Сегодня мы отмечаем ваш праздник — День работника торговли! Ошибается тот, кто считает, что торговые работники это только продавцы в магазинах, стоящие за прилавками и отпускающие нам товар. Этот праздник всех тех, чей труд так или иначе связан с торговлей, с товароведением. Мы от всей души хотим поздравить всех, кто занимается торговым делом и связан с торговлей! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, желаем процветания вам и вашей профессии!

Ранее Сиб.фм писал о традициях дня работника торговли. К популярным профессиональным праздникам в России относится также День бухгалтера. А ближайшие массовые летние профессиональные праздники: День железнодорожника – 7 августа, День строителя – 14 августа и День шахтёра – 28 августа.

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