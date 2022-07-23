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Состязания по пожарному кроссфиту прошли в Новосибирской области

Фото Состязания по пожарному кроссфиту прошли в Новосибирской области
Фото Состязания по пожарному кроссфиту прошли в Новосибирской области

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Состязания по пожарно-спасательному кроссфиту прошли в Бердске 23 июля.

10 команд пожарно-спасательного гарнизона региона приняли участие в сорвевнованиях по кроссфиту, которые прошли в Бердске 23 июля. За звание лучших боролись 60 пожарных и спасателей, облаченных в экипировку весом 25 кг. Первый подобный турнир прошел в Новосибирске в 2017 году.

Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов, соревнования позволяют участникам в полной мере продемонстрировать все лучшие качества, которые требует ежедневная работа пожарных.

Фото Состязания по пожарному кроссфиту прошли в Новосибирской области 2

Огнеборцев ждала серия испытаний. Им нужно было не менее 10 раз поднять 16-килограммовые гири. Затем — проложить рукавную линию на расстояние 40 метров и смотать ее «восьмеркой». Далее 10 раз присесть с 40-килограммовой штангой, после чего ударами кувалды переместить на пять метров громадную грузовую покрышку, а также перекантовать на 20 метров другую габаритную покрышку. Чтобы суметь дойти до финала каждый участник вручную перетягивал с помощью троса легковой двухтонный автомобиль на расстояние 50 метров до линии финиша.

Все испытания пожарные спасатели проходили в полной боевой экипировке: в шлеме, подшлемнике, куртке и брюках с теплозащитными подстежками, спасательном поясе с карабином и топором, а также в резиновых сапогах.

Фото Состязания по пожарному кроссфиту прошли в Новосибирской области 3

Победителем состязаний в командном зачете стали сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда из Бердска. В личном первенстве лучший результат показал Александр Остапчук пожарный 3 пожарно-спасательного отряда (г. Бердск).

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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