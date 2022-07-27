Крещение Руси 28 июля 2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах для православных

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В четверг, 28 июля, православные верующие отметят Крещение Руси. В материале Сиб.фм мы публикуем красивые открытки и поздравления в этот знаменательный день.

Сегодня День крещения Руси! Праздник этот православный, полный благодати и надежды. Мы желаем вам здоровья, любви и мира вашему дому. Пусть ваши близкие будут счастливы, и пусть все складывается для вас и ваших семей так, как лучше для вас. Мы желаем вам Божьего благословения и поздравляем от души с этим историческим событием!

Каждый православный носит на груди крест для защиты, но День крещения Руси — это день, когда над всею Русью простерлось Божье покрывало для всех, кто когда-то жил, живет и будет жить у нас в стране. Пусть никакая сила не помешает вам гордо носить звание православного человека, пусть ваши поступки возвеличат святость и доблесть России. С Днем крещения Руси!

Сегодня день — Руси Крещение, Прославлен князь на все века. Грехов людских и зла прощение. Сильна Владимира рука. Будь счастлив в вере православной, Пусть Бог тебе укажет путь, Живи по заповедям главным, В душе и в сердце добрым будь.

Крещение Руси — Великий праздник всех православных. Пусть в домах всегда царят тепло, любовь и преданное отношение, а мир всегда радует искренностью, добротой и счастьем. Пусть праведный путь будет выслан мягкими перинами и ровными дорогами. Пусть наши души оберегают нас от всего злогого, несправедливого и нечестного. Желаю, чтобы наши молитвы доносились до цели, а жизнь радовала добрыми событиями.

В День Крещения Руси желаем, чтобы наш единый Отец простил нам, христианам, все поступки, что отводят нас от добра и веры. Пусть наш жизненный путь освещают милосердные деяния и любовь к ближнему. Пусть наши сердца очистятся Божьим светом и исполнятся благодарностью за все. Пусть нас всех ждет мир, счастье и надежда обрести вечную жизнь. С праздником!

Владимир Красное Солнышко осенил святым крестом родную Русь! Давайте сегодня отметим День крещения Руси молитвами, искренней радостью за то, что вера в единого Бога в наших сердцах окрепла и принесла нам благодать!

Пусть наши поздравления услышат все православные в этот чудесный праздник – День крещения Руси! Желаем вам всегда укрепляться в вере, заботиться о своих родных людях, протягивать руку помощи нуждающимся, дарить тепло, ласку и доброту всем окружающим!

Русь крестилась в этот день, и мы сегодня поздравляем вас, славные и добрые христиане, с этой чудесной датой! Пусть доброта, всеобъемлющая любовь, отцовская забота Господа нашего всегда оберегает наше здоровье и жизнь и охраняет все трепетные души от греха!

Всех православных христиан нашей Родины можно поздравить с великим праздником, с Днем Крещения Руси. Пусть это было дело и не одного дня, но оно поменяло всю нашу жизнь, и представить Русь иной просто не получится. Что же, поздравим нас всех с праздником и пожелаем света в душе сегодня и всегда.

В этот день много лет назад крестилась Русь, и мы поздравляем всех, кто в сердце сохранил святую веру в единого Бога, с этой великой датой! Пусть ваши дома будут тёплыми и уютными, гости будут добрыми, мир, благополучие и лад витают вокруг вас, а семейство будет крепким, здоровым и любящим!

Славим сегодня святого князя Владимира за то, что он подарил свет нашим предкам, поселив в их сердца христианство! Мы пронесли веру в единого Господа через годы и передадим святое слово будущим поколениям вместе со всеобъемлющей любовью, искренностью, добротой и нежностью!

День этот помнить должен каждый,

Сегодня ведь — Крещение Руси!

Пускай же благодать осыплет чело наше,

Чтоб трудности и злодеяния от нас ушли.

Хочу, чтоб светом наполнялись души,

Чтобы добром ценился человек.

Чтоб справедливость нас подпоясала,

Чтоб с глупости не делали мы бед.

Сегодня день светлый, крещенье Руси,

Нательный свой крестик ты с честью носи,

Добро он подарит, укажет нам путь,

Поможет в беде, стоит только шепнуть.

Пусть радостно будет в душе и на сердце,

Отбросив сомненья, в добро вы поверьте,

Станут светлыми мысли и добрыми сны,

И дни будут счастьем, успехом полны.

Русь! Тебя давно крестили,

Путь твой сложный изменили.

Всех поздравим в этот день!

Сколько славных поколений

Чтило важный тот момент,

Что теперь нам дарит свет.

Смыслом жизнь он наполняет,

Всех нас он преображает.

И служить Святой Руси

Ненавязчиво, как нужно,

Но настойчиво и дружно

Всех в обитель приглашает.

Искру в сердце зажигает.

Вас поздравляем с Днем Крещения Руси,

Желаем встретить праздник с чистым сердцем,

Давайте Господа о благостях просить

И он прольется благодатным светом.

Желаем вам дожить до дней седых,

И помыслами чистыми гордиться,

Гнать мысли темные,

Не слушать слов чужих

И в лучшей вере заново родиться.

Ранее Сиб.фм писал о традициях праздника Крещения Руси. Назван самый страшный грех для верующих 28 июля. Напомним, что уже в сети появился полный православный календарь для верующих.

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