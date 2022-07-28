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Новосибирску предрекли аномальную жару со шквалистым ветром в конце июля 2022 года

Фото Новосибирску предрекли аномальную жару со шквалистым ветром в конце июля 2022 года
Фото Новосибирску предрекли аномальную жару со шквалистым ветром в конце июля 2022 года

Фото unsplash.com / Pawel Czerwinski

В конце июля в Новосибирске ожидается аномальная жара до +30 градусов и шквалистый ветер.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили жителей Новосибирска об усилении жары в конце июля-2022. Воздух прогреется до +30 градусов.

Жаркая погода установится в Новосибирске с 28 по 31 июля 2022 года. В ночь на пятницу, 29 июля, в городе ожидается температура воздуха до +17 градусов, днем потеплеет до +30 градусов. Будет дуть слабый ветер до 4 м/с, осадков не ожидается.

В некоторых районах Новосибирской области возможны кратковременные ливни. К вечеру может подуть шквалистый ветер до 23 метров в секунду, ожидается гроза.

В субботу, 30 июля, Новосибирск окажется в эпицентре аномальной жары. В городе установится жара от +27 до +29 градусов. Местами по области возможно усиление ветра до 16 метров в секунду и дожди с грозами.

Аналогичный прогноз погоды синоптики дали на воскресенье, 31 июля. Жителей Новосибирска ожидает жаркая погода с температурой воздуха до +20 градусов. Утром возможны дожди и ветер до 16 метров в секунду.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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