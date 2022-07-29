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общество

Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске

Фото Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске
Фото Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске

Фото proxor912.livejournal.com

Румынский художник Себастьян Ликан присягнул на верность Российской Федерации в Новосибирске.

Паспорт гражданина Российской Федерации в Новосибирске вручили известному румынскому художнику и иконописцу Себастьяну Ликану. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Протоирей Себастьян Ликан является священником Румынской православной церкви. Как художник, он работает в традициях народной трансильванской иконы на стекле. Его работы размещены в Румынии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и многих других странах.

Более двадцати лет Ликан живет в Новосибирске. Сюда он приехал в 2001 году, чтобы изучить русский язык и защитить диссертацию по теологии. Вскоре художник принял решение остаться в столице Сибири на ПМЖ. Получить гражданство румыну удалось только через двадцать лет после переезда в Россию.

Как пишет издание «Новая Сибирь», художник занимается и благотворительной деятельностью. Одна из последних таких акций, организованных Ликаном, была проведена в июне 2022 года в поддержку жителей Донбасса.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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