Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске

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Румынский художник Себастьян Ликан присягнул на верность Российской Федерации в Новосибирске.

Паспорт гражданина Российской Федерации в Новосибирске вручили известному румынскому художнику и иконописцу Себастьяну Ликану. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Протоирей Себастьян Ликан является священником Румынской православной церкви. Как художник, он работает в традициях народной трансильванской иконы на стекле. Его работы размещены в Румынии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и многих других странах.

Более двадцати лет Ликан живет в Новосибирске. Сюда он приехал в 2001 году, чтобы изучить русский язык и защитить диссертацию по теологии. Вскоре художник принял решение остаться в столице Сибири на ПМЖ. Получить гражданство румыну удалось только через двадцать лет после переезда в Россию.

Как пишет издание «Новая Сибирь», художник занимается и благотворительной деятельностью. Одна из последних таких акций, организованных Ликаном, была проведена в июне 2022 года в поддержку жителей Донбасса.