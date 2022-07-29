«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район

Фото: Евгения Гловацкая, Артём Перевалов

Юбилейная экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летию Новосибирской области, продолжает исследовать самые западные уголки региона. В этот раз в наше путешествие – в Татарский район, который иногда называют западным форпостом области, так как именно через него пролегает железнодорожный маршрут на запад России и обратно. Мы поднялись на башню местного Биг-Бена, побывали в мечети и в деревне, мимо которой проплывал по реке знаменитый Ермак.

Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области. Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальные партнеры проекта – федеральный мобильный оператор Yota, Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА, АО «Новосибирскавтодор». Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.