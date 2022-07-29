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«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район
Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район

Фото: Евгения Гловацкая, Артём Перевалов

Юбилейная экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летию Новосибирской области, продолжает исследовать самые западные уголки региона. В этот раз в наше путешествие – в Татарский район, который иногда называют западным форпостом области, так как именно через него пролегает железнодорожный маршрут на запад России и обратно. Мы поднялись на башню местного Биг-Бена, побывали в мечети и в деревне, мимо которой проплывал по реке знаменитый Ермак.

Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области. Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальные партнеры проекта – федеральный мобильный оператор Yota, Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА, АО «Новосибирскавтодор». Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 2

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 3

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 4

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 5

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 6

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 7

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 8

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 9

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 10

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 11

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 12

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 13

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 14

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 15

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 16

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 17

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 18

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 19

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 20

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 21

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 22

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 23

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 24

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 25

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 26

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 27

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 28

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 29

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 30

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 31

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 32

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 33

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 34

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 35

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 36

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 37

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 38

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 39

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 40

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 41

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 42

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 43

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 44

Фото «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Татарский район 45

 

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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Экспедиция
юбилей
Татарск
Ново-Сибирские открытия – 85
НовоСибирь85
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