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общество

«Спасение отдыхающих в руках отдыхающих»: новосибирских туристов проверили на соблюдение правил безопасности

Фото «Спасение отдыхающих в руках отдыхающих»: новосибирских туристов проверили на соблюдение правил безопасности
Фото «Спасение отдыхающих в руках отдыхающих»: новосибирских туристов проверили на соблюдение правил безопасности

Фото: Софья Сибрикова

27 июля в Чемском бору прошёл рейд для выявления и пресечения административных правонарушений в лесной и водоохранной зоне. Контрольные органы и народная дружина «Дельфин» во главе с депутатом 48 округа Антоном Бурмистровым искали костры, припаркованные в неположенном месте автомобили и брошенный мусор.

По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска, фракция КПРФ, Антона Бурмистрова, на бор часто приходят жалобы от местных жителей. «В соцсетях мне лично по-разному обращаются. В принципе, это ежегодная проблема, у нас Чемской бор, набережная моря. Мусор и нарушения, чуть ли не пилят лес, жгут костры и т.д. естественно, машины проезжают и оставляют после себя, кто-то оставляет после себя мусор», – рассказывает депутат Антон Бурмистров.

Чемской бор – популярное место отдыха, в основном у приезжих из Кемеровской, Томской и Омской областей. Новосибирцев в лесу меньше, но даже они не всегда знают о правилах, которые нужно соблюдать на отдыхе.

«Это не зона рекреации. Можно прийти отдохнуть, воздухом подышать, позагорать, домики построить, ножки пополоскать, не купаясь при этом. Это можно, это место общего пользования. Но жарить шашлыки – заниматься хоздеятельностью, а любая хоздеятельность в санитарной зоне запрещена», – объясняет начальник отдела по делам ГО и ЧС Советского района Новосибирска Юрий Перязев.

Фото «Спасение отдыхающих в руках отдыхающих»: новосибирских туристов проверили на соблюдение правил безопасности 2

В такие необорудованные для купания места, как Чемской бор, туристы приезжают на свой страх и риск. Спасатели предупреждают, что купаться лучше в специально отведённых для этого местах – пляжах, где есть спасатели, ограничительные буи и проверенное дно. Чемской бор больше подходит для лесного отдыха. Но здесь стоит помнить, что в лесу нельзя разводить костёр, лучше взять мангал и угли для него либо портативную газовую печь.

Внимательнее стоит быть с парковкой: часть бора приходится на водоохранную зону, в пределах которой нельзя ставить машины. Для Обского моря ширина такой зоны – 200 метров. За поставленную на берегу машину могут выписать штраф до 3000 рублей.

После отдыха нужно убрать за собой и вывезти весь мусор. Для этого вдоль побережья Обского моря стоят мусорные контейнеры, которые 2 раза в неделю вывозят.

Проверки отдыхающих на побережье проходят регулярно, но на нарушителей протоколы составляют редко: чаще просто делают замечание, если видят горящий в лесу костер, припаркованный в водоохранной зоне автомобиль, крепкий алкоголь или детей, находящихся в воде без присмотра.

 

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Автор:
Софья Сибрикова
журналист

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Теги

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лес
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