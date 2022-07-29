Выступление Путина в День ВМФ-2022: полная программа военно-морского парада в Санкт-Петербурге 31 июля

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Уже скоро россияне смогут увидеть трансляцию одного из крупнейших праздников в стране. 31 июля В Санкт-Петербурге пройдёт торжественный парад судов. Телеканал «Санкт-Петербург» начнет освещать мероприятия в рамках Дня ВМФ с 08:30 утра по московскому времени. Помимо петербургских каналов, День ВМФ увидят и на федеральном Первом.

Трансляция начнётся в 8:30 (по мск)

Телеканал «Санкт-Петербург» начнет освещать мероприятия в рамках Дня ВМФ с 08:30 утра по московскому времени. Ведущие эфиров выйдут на связь с корреспондентами из разных уголков города. Так, Дарина Шарова и Николай Растворцев будут вещать со стрелки Васильевского острова, позже их сменят коллеги Ксения Бобрикова с Тимофеем Зудиным и Александра Мымрина с Василием Кировым. Отдельные трансляции организуют с Сенатской площади.

Парад военных кораблей и достижений авиации – в 10:50

Напомним, что в мероприятии будут задействованы 47 боевых кораблей, подводные лодки и катера, которые в честь 77-летия Победы в ВОВ пронесут знамена прославленных соединений ВМФ. Число воздушных судов составит 42 единицы.

Акваторию Невы активно готовят к параду. Список «участников» в нем довольно обширен. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводная лодка «Санкт-Петербург», корвет «Меркурий», гафельный куттер «Лукулл», бриг «Триумф», марсельная шхуна «Леди Л», шхуна «Надежда», 54-пушечный линейный корабль «Полтава», бриг «Россия», малый ракетный корабль «Великий Устюг» – далеко неполный список лучших образцов российского флота. Зрители увидят прекраснейшую и мощную технику со всех ракурсов. Праздник с размахом отметят и в Кронштадте, где также будут работать съемочные группы.

Трансляция рок-оперы «Юнона и Авось» — в 21:00

Она состоится на Дворцовой площади, в сердце Петербурга. Главные роли в постановке исполнят артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, известные актеры и популярные музыканты.

Праздничный салют – в 23:00

Фейерверк снимут с высоты птичьего полета при помощи сверхсовременных квадрокоптеров. Отметим, что 31 июля будут работать прямые эфиры в интернете, а именно – на страницах телеканала «Санкт-Петербург» на платформах «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо петербургских каналов, День ВМФ увидят и на федеральном Первом. Главная «кнопка» страны покажет знаковые моменты парада, а также утренние эфиры с участием российских военнослужащих.

Президент страны посетит военно морской парад в 2022 году

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин планирует посетить военно-морской парад в этом году.

Отметим, что в прошлом году президент уже посещал данное мероприятие и произнес следующую речь:

Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры, генералы и адмиралы!

Дорогие ветераны!

Уважаемые граждане России!

Поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота!

Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов, он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины.

Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше, ковались его слава и величие.

Мы любим и чтим наш Военно-Морской Флот, по праву гордимся его выдающейся, героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов, – всеми, кто в разные эпохи храбро сражался и побеждал во имя Отечества, совершал легендарные географические открытия, подарил человечеству ценнейшие знания об уникальном разнообразии, красоте нашего огромного мира.

Поражают, вызывают восхищение и гордость масштаб, многогранность стратегических задач, которые всегда решал наш военный флот. В октябре ему исполнится уже 325 лет.

Россия в кратчайшие сроки заняла своё достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надёжные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно.

Сегодня у Военно-Морского Флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар.

Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана, и вахту в северных и южных широтах несут верные наследники морской ратной славы Отечества.

Служба на флоте никогда не была лёгкой, но всегда одной из самых почётных и востребованных. Всем известны умелые матросы и грамотные командиры, которые служат на наших флотах – Балтийском, Северном, Тихоокеанском, Черноморском, на Каспийской флотилии, в том числе они составляют экипажи боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, которые пройдут сегодня в кильватерном гордом, парадном строю.

Уверен, что благодаря профессионализму, стойкости военных моряков и морских лётчиков, бойцов морской пехоты и береговых частей, их верности Отечеству и российскому флоту слава Андреевского стяга никогда не померкнет.

Напомню о заветах Петра Первого, которые он подробно отразил в Уставе Морском: ни перед кем не спускать флаг – флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу.

С праздником вас! Да здравствует российский Военно-Морской Флот!

Ура!

Напомним, что в День ВМФ проходят различные памятные мероприятия: мастер-классы, выставки, конкурсы и демонстрация боевых навыков, организуются встречи ветеранов. В 2021 году на торжественном мероприятии прошёл автопробег с Андреевскими флагами.

Сиб.фм опубликовал подборку открыток и поздравлений ко Дню ВМФ.

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