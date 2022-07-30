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День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам
Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам

Freepik.com

День Военно-Морского Флота России – профессиональный праздник военнослужащих ВМФ и всех работников, чья деятельность связана с флотом. Сиб.фм публикует подборку тематических открыток, которые можно отправить морякам 31 июля.

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 2

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 3

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 4

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 5

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 6

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 7

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 8

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 9

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 10

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 11

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 12

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 13

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 14

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 15

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 16

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 17

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 18

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 19

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 20

Фото День ВМФ 31 июля 2022: лучшие новые открытки морякам и подводникам 21

Ранее Сиб.фм писал о главных традициях дня ВМФ. Напомним, что в прошлом году моряки устроили автопробег с Андреевскими флагами. Трансляцию Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ будет вести Первый канал.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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