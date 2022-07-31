Грибники пожаловались на нашествие змей в лесах Новосибирской области

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Любителей «тихой охоты» предупредили о нашествии ядовитых змей в лесах Новосибирской области.

Сразу несколько змей в последние дни встретили жители Новосибирской области, отправившись за грибами. Об этом грибники рассказали «Сиб.фм».

Змеиный год

«В середине недели встретилась со змеей в лесочке перед въездом в Бурмистрово. Сфотографировать не смогла, увидела ее и про все грибы забыла, убежала», – рассказала жительница Новосибирска.

Сибирячка предупредила грибников и ягодников об опасности, которая может подстерегать их в лесу. Новосибирская область богата лесными дарами. Каждое лето жители региона отправляются за город в поисках лесных ягод и грибов. Однако в некоторых районах области велик риск стать жертвой укуса ядовитой змеи.

По словам опытных грибников и туристов, особенно много ядовитых змей – гадюк – водится в Искитимском районе Новосибирской области.

«В этих местах всегда были змеи. Я один раз проснулась в палатке, а гадюка рядом со мной лежит греется! Хорошо, что у нее настроение позитивное было, погрелась и уползла», – рассказала сибирячка Надежда.

Новосибирцы добавили, что этот год очень уж «змеиный». В окрестностях Бурмистрово и Улыбино люди постоянно встречают гадюк.

«На прошлой неделе на гадюку чуть не наступил на поляне с ягодой», – добавил житель Новосибирска.

Страшные, но безопасные

Новосибирский террариумист Владимир в беседе с «Сиб.фм» рассказал, что в Новосибирской области и соседних регионах обитает всего пять видов змей. Это гадюки обыкновенные и степные, обыкновенные щитомордники, узорчатые полозы и ужи обыкновенные. Несмотря на то, что первые три из них ядовиты, особенно бояться их не стоит.

«Последний летальный исход от укуса обыкновенной гадюки произошел в 1976 году в Великобритании, змея укусила маленькую девочку, у которой были проблемы с сердцем.

Опасные для человека гадюки Никольского в Сибири не водятся. То же самое касается кобр и прочих тропических смертельно опасных змей. Встретить такую змею в лесу невозможно», – рассказал Владимир.

Направляясь в лес, стоит надеть закрытую одежду и практичную обувь, лучше всего – резиновые сапоги. В случае, если встреча со змеей все-таки произошла, важно сохранять спокойствие и не трогать пресмыкающееся. Не нужно пытаться рассмотреть ее поближе или сфотографировать.

«В целом змея боится человека больше, чем человек змею, поэтому сама змея не нападет. Важно не пытаться ее поймать, побить палкой или затоптать ногами», – сказал Владимир.

Он добавил, что помимо актов агрессии, змея может укусить, если рыть руками мох, под которым и оказалась змея, или если наступить на нее.

«В случае укуса не нужно паниковать, он болезненный, но не смертельный. Отсасывать яд нельзя, так он попадет в желудок со слюной. Необходимо принять противоаллергическое средство и обратиться в ближайшую поликлинику или фельдшерский пункт», – заключил герпетолог-любитель.

Отметим, что опасность в лесах представляют не только змеи, но и клещи. В этом году в Новосибирской области вдвое выросла заболеваемость клещевым энцефалитом. С начала года клещи укусили более 13 тысяч человек в Новосибирской области.