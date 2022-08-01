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Кондитерский бизнес из Средней Азии расширяет границы

Фото Кондитерский бизнес из Средней Азии расширяет границы
Фото Кондитерский бизнес из Средней Азии расширяет границы

Фото: ООО «Куликовский Новосибирск»

Известные в Новосибирске кондитерские KULIKOV официально объявили о старте продаж франшизы на территории России.

Инвесторы смогут организовать «сладкий» бизнес всего за 60 дней с вложениями от 2 млн. руб. При этом срок окупаемости займет 20 месяцев, а прогнозируемая чистая прибыль на начальном этапе составит 250 тыс. руб. в месяц. Франшизер дает не только готовое решение с минимальными рисками, но и предусматривает всестороннюю поддержку партнера – от маркетинга до обучения персонала.

«Любую историю с франшизами нужно рассматривать в трёх плоскостях – насколько рынок готов к такому бизнесу в определённой географии, соответствует ли бизнес потребительским предпочтениям этого рынка и насколько сама компания внутри и её менеджмент готовы к партнёрству. По всем пунктам «Куликовский» сегодня в «топе». Кондитерский рынок России достаточно ёмкий в формате производства интегрированного в сеть. Потребительский спрос на стороне качественного продукта без добавок, красителей и консервантов, а структура компании слажена и экологична, полностью готова к партнерству», – рассказывает директор по маркетингу ООО «Куликовский Новосибирск» Мария Гаранина.

Продукция пришлась на вкус новосибирцам за счёт натуральности и качества ингредиентов. В составе десертов отсутствуют консерванты и усилители вкуса, а свежесть продуктов сохраняется благодаря системе глубокой заморозки.

Сегодня кондитерские изделия из Бишкека поставляются в более 100 фирменных магазинов на территории Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и России. Новосибирск стал первым городом в России, где масштабно развернулась кондитерская сеть – 20 торговых точек.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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еда
торт
франшиза
Куликовский
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