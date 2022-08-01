«НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85»: Кыштовский район

Фото: Евгения Гловацкая

Юбилейная экспедиция «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященная 85-летию Новосибирской области, продолжает рассказывать обо всем самом любопытном, что есть в каждом из 30 районов региона. В этот раз мы исследовали Кыштовский район. Мы побывали в гостях у местного историка-краеведа, чьи книги переведены на английский язык, на «Гундаревских чтениях», памяти сибирского поэта-песенника на живописном озере Кабарлык, а также в старинном селе на границе Новосибирской и Омской областей.

Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области. Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальные партнеры проекта – федеральный мобильный оператор Yota, Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА, АО «Новосибирскавтодор». Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.