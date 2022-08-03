Хоть выбрасывай! Три секрета, как быстро и бесплатно отмыть белые кеды

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Кеды считаются наиболее удобной обувью как для спорта, так и повседневной носки. Однако если они белые и тряпичные, то требуют особого ухода, так как они быстро пачкаются. Как быстро отмыть кеды и сохранить их первоначальный вид после стирки – выяснил Сиб.фм.
В стиральной машине
Перед тем как загрузить кеды в стиральную машинку, их подготавливают соответствующим образом:
Используем мешок
Чтобы не сломать стиральную машинку и не испортить текстильную обувь, надо пользоваться особыми мешками. Только не стоит путать их с подобными, но для вещей.
Несколько рекомендаций по выбору мешка для стирки обуви:
Ручная стирка
Очищение белых текстильных кед ручным способом гарантирует хороший результат, но при соблюдении ряда условий.
Для стирки можно использовать разные средства:
Поскольку белые кеды загрязняются сильнее темных, то не всегда помогает обычный стиральный порошок. Основную грязь он убирает, но вот желтые разводы и стойкие пятна порой остаются.
Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется комбинировать стиральный порошок с уксусом или лимонной кислотой (на 100 г порошка достаточно 3 ст. л. уксуса/кислоты + немного воды). Только при работе с этими средствами на руки надевают резиновые перчатки для защиты кожи.
Дальнейшие действия будут следующими:
Ранее Сиб.фм опубликовал неожиданно простой и эффективный способ быстро убрать грязь с белых шнурков. Кроме того, Сиб.фм писал о трёх надежных способах отстирать самые сложные пятна. «Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок.
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