Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Хоть выбрасывай! Три секрета, как быстро и бесплатно отмыть белые кеды

Фото Хоть выбрасывай! Три секрета, как быстро и бесплатно отмыть белые кеды
Фото Хоть выбрасывай! Три секрета, как быстро и бесплатно отмыть белые кеды

Freepik.com

Кеды считаются наиболее удобной обувью как для спорта, так и повседневной носки. Однако если они белые и тряпичные, то требуют особого ухода, так как они быстро пачкаются. Как быстро отмыть кеды и сохранить их первоначальный вид после стирки – выяснил Сиб.фм.

В стиральной машине

Фото Хоть выбрасывай! Три секрета, как быстро и бесплатно отмыть белые кеды 2

Перед тем как загрузить кеды в стиральную машинку, их подготавливают соответствующим образом:

  • Очищают подошву от грязи. Для этого подойдет ненужная зубная щетка. Если загрязнения небольшие, то обтирают обувь снизу влажной тряпкой и споласкивают под краном.
  • В случае обнаружения каких-то стойких загрязнений, выводят их с помощью пятновыводителя или каких-то подручных средств.
  • Вынимают шнурки и стельки. Их стирают обычно отдельно.
  • Складывают кеды в специальный мешок для стирки и загружают в машинку.
  • Затем засыпают стиральный порошок (предпочтительно взять детский – он без добавок) в соответствующий отсек, а лучше залить жидкое моющее средство. В первом случае еще потребуется налить в другой отсек кондиционер, чтобы порошковые остатки хорошо вымылись.
  • Устанавливают соответствующий режим «Спортивная обувь». При отсутствии такого, альтернативой послужат программы «Для деликатных вещей» и «Ручная стирка». Оптимальная температура – от 30 до 35 ᵒС. Отжим и сушка в подобном случае не нужны – их отключают.

Используем мешок

Фото Хоть выбрасывай! Три секрета, как быстро и бесплатно отмыть белые кеды 3

Чтобы не сломать стиральную машинку и не испортить текстильную обувь, надо пользоваться особыми мешками. Только не стоит путать их с подобными, но для вещей.

Несколько рекомендаций по выбору мешка для стирки обуви:

  • Изготовлен из достаточно плотного материала, но с хорошей водной проницаемостью. Тонкий мешок прослужит недолго и порвется уже через несколько стирок.
  • Если он сетчатый, то отверстия должны быть мелкими, чтобы в случае отрыва мелкого декора, он не выпал наружу.
  • Наличие крепких швов. Не должно быть никаких торчащих по сторонам нитей.
  • Присутствие жестких вставок или поролоновых. Во втором случае они должны быть равномерно распределены по всей площади изделия.

Ручная стирка

Фото Хоть выбрасывай! Три секрета, как быстро и бесплатно отмыть белые кеды 4

Очищение белых текстильных кед ручным способом гарантирует хороший результат, но при соблюдении ряда условий.

Для стирки можно использовать разные средства:

  • сухие или жидкие (порошки, гели, шампуни);
  • лимонный сок;
  • соду;
  • столовый уксус.

Поскольку белые кеды загрязняются сильнее темных, то не всегда помогает обычный стиральный порошок. Основную грязь он убирает, но вот желтые разводы и стойкие пятна порой остаются.

Фото Хоть выбрасывай! Три секрета, как быстро и бесплатно отмыть белые кеды 5

Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется комбинировать стиральный порошок с уксусом или лимонной кислотой (на 100 г порошка достаточно 3 ст. л. уксуса/кислоты + немного воды). Только при работе с этими средствами на руки надевают резиновые перчатки для защиты кожи.

Дальнейшие действия будут следующими:

  • Полученную кашицу наносят на всю обувь, в том числе и подошву.
  • После получасовой выдержки приступают к чистке кед с помощью жесткой щетки.
  • По окончании процедуры промывают обувь под проточной водой.
  • Выставляют кеды на свежий воздух для просушки.

Ранее Сиб.фм опубликовал неожиданно простой и эффективный способ быстро убрать грязь с белых шнурков. Кроме того, Сиб.фм писал о трёх надежных способах отстирать самые сложные пятна. «Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
кроссовки
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

45332
Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году - окончательное решение
14474
День ВДВ 2 августа 2022 года: новые красивые открытки в стихах и прозе
13818
Выплаты к школе в августе 2022: кому положены 10000 рублей на детей
11003
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10580
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
10466
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9267
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске