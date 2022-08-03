Хоть выбрасывай! Три секрета, как быстро и бесплатно отмыть белые кеды

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Кеды считаются наиболее удобной обувью как для спорта, так и повседневной носки. Однако если они белые и тряпичные, то требуют особого ухода, так как они быстро пачкаются. Как быстро отмыть кеды и сохранить их первоначальный вид после стирки – выяснил Сиб.фм.

В стиральной машине

Перед тем как загрузить кеды в стиральную машинку, их подготавливают соответствующим образом:

Очищают подошву от грязи. Для этого подойдет ненужная зубная щетка. Если загрязнения небольшие, то обтирают обувь снизу влажной тряпкой и споласкивают под краном.

В случае обнаружения каких-то стойких загрязнений, выводят их с помощью пятновыводителя или каких-то подручных средств.

Вынимают шнурки и стельки. Их стирают обычно отдельно.

Складывают кеды в специальный мешок для стирки и загружают в машинку.

Затем засыпают стиральный порошок (предпочтительно взять детский – он без добавок) в соответствующий отсек, а лучше залить жидкое моющее средство. В первом случае еще потребуется налить в другой отсек кондиционер, чтобы порошковые остатки хорошо вымылись.

Устанавливают соответствующий режим «Спортивная обувь». При отсутствии такого, альтернативой послужат программы «Для деликатных вещей» и «Ручная стирка». Оптимальная температура – от 30 до 35 ᵒС. Отжим и сушка в подобном случае не нужны – их отключают.

Используем мешок

Чтобы не сломать стиральную машинку и не испортить текстильную обувь, надо пользоваться особыми мешками. Только не стоит путать их с подобными, но для вещей.

Несколько рекомендаций по выбору мешка для стирки обуви:

Изготовлен из достаточно плотного материала, но с хорошей водной проницаемостью. Тонкий мешок прослужит недолго и порвется уже через несколько стирок.

Если он сетчатый, то отверстия должны быть мелкими, чтобы в случае отрыва мелкого декора, он не выпал наружу.

Наличие крепких швов. Не должно быть никаких торчащих по сторонам нитей.

Присутствие жестких вставок или поролоновых. Во втором случае они должны быть равномерно распределены по всей площади изделия.

Ручная стирка

Очищение белых текстильных кед ручным способом гарантирует хороший результат, но при соблюдении ряда условий.

Для стирки можно использовать разные средства:

сухие или жидкие (порошки, гели, шампуни);

лимонный сок;

соду;

столовый уксус.

Поскольку белые кеды загрязняются сильнее темных, то не всегда помогает обычный стиральный порошок. Основную грязь он убирает, но вот желтые разводы и стойкие пятна порой остаются.

Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется комбинировать стиральный порошок с уксусом или лимонной кислотой (на 100 г порошка достаточно 3 ст. л. уксуса/кислоты + немного воды). Только при работе с этими средствами на руки надевают резиновые перчатки для защиты кожи.

Дальнейшие действия будут следующими:

Полученную кашицу наносят на всю обувь, в том числе и подошву.

После получасовой выдержки приступают к чистке кед с помощью жесткой щетки.

По окончании процедуры промывают обувь под проточной водой.

Выставляют кеды на свежий воздух для просушки.

Ранее Сиб.фм опубликовал неожиданно простой и эффективный способ быстро убрать грязь с белых шнурков. Кроме того, Сиб.фм писал о трёх надежных способах отстирать самые сложные пятна. «Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок.

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