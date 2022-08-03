Кожа да кости: Милявская, Распутина, Успенская и Пугачёва раскрыли секрет похудения

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Звезды российской эстрады не могут остаться незамеченными, тем более, если они стремительно постройнели. В материале Сиб.фм мы расскажем о том, как похудели главные звезды шоу-бизнеса, которым уже за 40.

Алла Пугачева

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева на протяжении всей своей карьеры пыталась скинуть лишние килограммы разными способами. И только после 70 лет она нашла идеальное решение — бессолевая диета. Поддерживать себя в форме ей приходится до сих пор, так как она склонна к полноте.

Алла Борисовна также перестала есть на ночь и убрала из своего рациона хлеб. Добавила больше овощных супов, рыбу и гречку, которую готовит определенным образом. Гречку нужно с вечера замочить, добавить ложку растительного масла, немного сахара и соли, потом залить кипятком и укутать в полотенце. Также заслуженная артистка эстрады строго соблюдает режим дня. Она ложится спать до 23.00, за счет чего налаживается обмен веществ, а аппетит снижается.

Лолита Милявская

Лолита Милявская после развода с последним мужем за короткий срок похудела на 20 килограммов. Певица не любит диеты, а изнуряющие тренировки ей противопоказаны по здоровью, поэтому она подошла к вопросу с медицинской точки зрения. В первую очередь она обратилась к эндокринологу, который помог ей восстановить работу гормонов и как следствие работу метаболизма. Во вторую очередь Лолита сдала анализ на ДНК, по результатам которого был скорректирован план питания и исключен ряд продуктов: бананы, виноград и алкогольные напитки. Артистка продолжает следить за своим здоровьем, сдает анализы раз в полгода, и врач выписывает витамины и корректирует питание.

Лолита считает: «Вес — дело наживное. Он приходит и уходит. Главное — самочувствие».

Также артистка часто бывает в Болгарии, где у нее есть собственный дом, она много гуляет, проводит время на свежем воздухе, что положительно сказывается на ее весе.

Мария Распутина

Певица вела успешную борьбу с лишним весом, и с лёгкостью его победила. Во-первых, она полностью отказалась от мяса. Во-вторых, в доме перестали появляться мучные продукты, что стало особенно тяжёлым моментом диеты для её супруга, ведь он обожает торты и разные сладости. Рацион Распутиной состоял в основном из зелени и чистой питьевой воды.

Маша Распутина призналась, что до сих пор придерживается этой полезной привычки: выпить стакан-другой воды натощак. «Иногда я за раз выпиваю по шесть стаканов», — рассказала она.

Любовь Успенская

Королева российского шансона в последнее время сильно изменилась. Любовь Залмановна стала выглядеть настолько худой, какой она не была даже в молодости. Артистка позволяет себе всё более смелые наряды и не упускает случая похвастаться точеной фигурой. О том, как ей удалось добиться такого результата она рассказала следующее:

«Не подумайте, что я истязаю себя диетами. Ем много, но часто и маленькими порциями», — пояснила Любовь Залмановна. Она подчеркнула, что полностью отказалась от жирной и вредной пищи, при этом она давно почти не ест в ресторанах, отдавая предпочтение домашней еде.

«По утрам у меня обязательно блинчики с творогом. Днем позволяю себе салаты, в том числе с курицей. Сейчас еду на съемку, взяла с собой кусочки курочки и нарезанное авокадо. Когда приеду домой, будет ужин. У меня, как правило, по вечерам – яичница из перепелиных яиц. Они полезные и мне нравятся. Вот и вся моя диета», — рассказала артистка.

Она призналась, что раньше занималась йогой. Однако теперь у певицы нет времени на занятия, потому что она с головой окунулась в работу.

Ранее Сиб.фм писал о том, как помолодевшая Примадонна зажгла на танцполе с подругами. В 56 лет Мария Распутина похвасталась прекрасной фигурой в бикини, а также пользователей соцсетей шокировала полуголая Лолита Милявская.

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