Будут плодоносить до осени: огородники раскрыли секрет безумного урожая помидоров в 2022

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Томаты относятся к одним из самых популярных овощей, которые растут в огороде. Чтобы собрать богатый урожай важно соблюдать агротехнические правила. Полезными советами и секретами богатого урожая томатов поделилась агроном Светлана Нечаева.

Здоровая рассада

Томаты – растения теплолюбивые, поэтому в Сибири сначала нужно вырастить рассаду.

«Лучшие сроки для посева томатов на рассаду в Сибири — конец февраля — начало марта, если собираетесь выращивать томаты в теплице. Рассаду, которую планируете пересадить на грядки, в открытый грунт лучше сеять 20-25 марта. Не стоит следовать правилу «чем раньше – тем лучше» и заниматься рассадой в январе или начале февраля. Переросшая рассада будет слабой на грядке, стебли у нее получатся вытянутыми и на новом месте после пересадки она будет хуже приживаться», — отметила агроном.

Также специалист отметила, что рассада томатов любит умеренный, а не обильный полив и солнечный свет.

«Заливать рассажу помидоров водой не нужно – у корней она может подгнить от лишней влаги», — уточнила Светлана Нечаева.

Несмотря на то, что рассада томатов любит солнечный свет и тепло, эксперт рекомендует не переусердствовать и в этом вопросе – достаточно обычного солнечного света и комнатной температуры. Кроме того, Светлана посоветовала на ночь оставлять слегка приоткрытой форточку в комнате с рассадой – так условия выращивания будут более приближены к натуральным.

«Этот небольшой секрет на самом деле очень поможет рассаде лучше прижиться после пересадки растения быстрее адаптируются и начнут расти», — делится агроном.

Грядки – на новом месте

Разные культуры забирают из почвы нужные им элементы и полезные вещества и обогащают землю другими. Поэтому грядки для томатов не стоит разбивать в одном и том же месте участка больше, чем два года подряд.

«Один из лучших предшественников для томатов — капуста. Также можно сделать грядки там, где в прошлом году росли бобовые культуры, к примеру, фасоль. Бобовые обогащают грунт полезными микроэлементами и азотом, что делает их хорошими предшественниками для томатов. А вот садить помидоры после пасленовых — баклажанов, болгарского перца, картофеля – не стоит, они уже забрали из почвы нужные томатам вещества», — советует Светлана Нечаева.

Теплый полив

Многие дачники предпочитают поливать грядки из шланга – это удобнее, легче и быстрее, чем набирать воду в бочки, а затем носить ее ведрами к грядкам. Однако агроном советует все же отказаться от этого способа и использовать для полива прогретую воду.

«Особенно важен теплый полив, когда растения еще молодые и им нужно расти. Теплую воду растения впитывают быстрее и растут лучше. Поэтому лучше набирайте воду в бочки после каждого полива. За день она прогреется до естественной температуры, и этого будет достаточно для хорошего роста», — считает агроном.

Также специалист добавила, что от полива со временем на грядке появляется плотная корка, земля затвердевает и ее нужно периодически рыхлить, чтобы воздух лучше поступал к корням. Рыхление выполняют на сухую почву, аккуратно разбивая комочки земли в лунках.

Простор на грядке

Томаты не любят тесноту. Если посадить кусты слишком плотно друг к другу стебли и листья будут тянуться к свету и из-за этого растительность будет длинная и спутанная, а завязь плодов – мелкая и редкая.

«В зависимости от сорта отмерьте место на грядке из расчета 35-50 см ширины между кустами и 55-80 см ширины в междурядьях», — советует агроном.

Кроме того, когда рассада уже перейдет в стадию взрослого куста нужно провести пасынкование. Это, пожалуй, главный секрет хорошей завязи и крупных плодов, по мнению эксперта.

«Регулярно обрывайте лишние ветви, которые не плодоносят, но потребляют какое-то количество полезных веществ. Обычно это побеги, которые появляются между крупными ветками. Можно также обрывать некоторые листья, когда на кусте уже появились плоды. Но только не срывайте много взрослых уже сформированных веток – куст может начать засыхать. Лучше обрывайте ненужную растительность на ранней стадии, когда она только появляется», — рассказала специалист.

Правильная подкормка

Витамины нужны не только людям, но и растениям.

«Своевременное внесение нужных удобрений гарантирует качественный урожай», — отмечает агроном.

Весной, в период роста, томат нуждается в наращивании зелёной массы, поэтому его подкармливают азотом. Во время цветения это удобрение уже не годится. Специалист советует использовать в этот период фосфор и калий. Когда на кусте уже появились плоды – почву можно обогатить золой.

Из органических удобрений специалист советует выбрать для томатов куриный помет.

«Коровий навоз тоже подходит, но лучше, чтобы он перепрел и вносить его нужно не слишком часто. Подкормка куриным пометом более проста в применении и способствует быстрому наращиванию зелёной массы у томатов, формированию крупных завязей и больших плодов», — отметила Светлана Нечаева.

Срывать томаты с куста агроном советует в буром, а не переспелом виде.

«На солнце или даже в комнате помидоры, выращенные естественным путем, быстро дозреют до плодов с красной мясистой мякотью. А у куста будут силы на новые, еще не дозревшие томаты», — рекомендует агроном.

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