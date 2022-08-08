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Трамваи на левом берегу Новосибирска изменят маршруты с 9 по 14 августа

Фото Трамваи на левом берегу Новосибирска изменят маршруты с 9 по 14 августа
Фото Трамваи на левом берегу Новосибирска изменят маршруты с 9 по 14 августа

Фото unsplash.com / Nathalia Segato Через восемь лет в Новосибирске начнет ходить скоростной трамвай до Южно-Чемского жилмассива. Строительство трамвайной ветки на Южно-Чемский жилмассив включено в программу комплексного развития транспортной инфраструк

Из-за ремонта теплосетей у трамваев на левом берегу Новосибирска до 14 августа изменятся маршруты.

4 маршрута трамваев изменятся с 22 часов 9 августа до 6 часов 15 августа. За это время на перекрестке Немировича-Данченко и Троллейной будет отремонтирована тепловая сеть.

На время ремонта маршруты изменятся таким образом:

Фото Трамваи на левом берегу Новосибирска изменят маршруты с 9 по 14 августа 2

Напомним, ранее стало известно, что за 2022 год в Новосибирске должны отремонтировать 6 трамвайных переездов. Об этом сообщил МУП «Горэлектротранспорт».

Также Сиб.фм сообщал, что к 2030 году в Новосибирске появится скоростной трамвай до Южно-Чемского жилмассива. Строительство такой трамвайной ветки включено в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года. Это связано с тем, что правительство Новосибирска ожидает интенсивный рост населения в жилых комплексах «Тулинка», «Матрешкин двор» и «Просторный» — до 80 тыс. человек.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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