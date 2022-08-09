«Советская Сибирь» купила типографию «Прайм Принт Новосибирск» у норвежской компании Amedia

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Норвежская компания решила уйти с российского рынка и продала одну из типографий в Новосибирске.

9 августа стало известно, что норвежская корпорация Amedia продала одну из топографий в Новосибирске. Покупателем стал типографский комплекс «Советская Сибирь». Об этом сообщил BFM-Новосибирск.

Как сообщил BFM-Новосибирск генеральный директор «Советской Сибири» Вячеслав Корягин, возможность такой сделки обсуждалась еще пять лет назад.

Продажу осложняли многие факты. Например, владельцем типографии кроме норвежской компании также являлся издатель ООО «Сибирская Медиа Группа», но норвежцы не хотели расставаться с активом.

В 2022 году ситуация изменилась. При сделке стороны назвали другую стоимость, а норвежская компания пожелала полностью уйти с российского рынка.

Для АО «Советская Сибирь» выгода при покупке типографии в первую очередь заключается в оборудовании. Также российская компания рассчитывает сохранить сотрудников и клиентов, хотя бы частично.

10 августа стороны обсудят переход сотрудников под новое руководство.

Напомним, ранее саму «Советскую Сибирь» неоднократно пытались продать. В 2017 году за здание просили 890 млн рублей, а в 2021 — 1,1 млрд рублей. В последний пакет акций также входили земельные участки в Красноярске, Омске, Кемерово и Иркутске. Из плана приватизацию многострадальную типографию исключили только в мае 2022 года.