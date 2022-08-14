Девушка на Passo пострадала в ДТП с джипом в Новосибирске

Фото ГИБДД по Новосибирску

В воскресенье, 14 августа, 31-летняя женщина-водитель пострадал в результате ДТП в Советском районе Новосибирска.

ДТП с участием автомобилей Toyota Passo и Land Cruiser произошло в Советском районе Новосибирска в воскресенье, 14 августа. В результате аварии пострадала 31-летняя водитель Пассо, которая с различными травмами была доставлена в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, женщина-водитель двигалась по улице Бердское шоссе, со стороны Морского проспекта, в сторону Университетского проспекта. У № 530 она не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с джипом.

38-летний водитель Ленд Крузера не пострадал.

Напомним, 13 августа водитель Toyota Corolla сбил велосипедиста на Красном проспекте Новосибирска.