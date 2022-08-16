«По ком звонит налоговая»: юрист рассказал, как избежать субсидиарной ответственности

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Рано или поздно с необходимостью уплаты налогов сталкивается каждый гражданин, а вот с налоговой инспекцией — нет. Мы поговорили с Павлом Кириченко, директором правового центра юридической помощи «Алмаз.мфц», о том, как избежать нежелательных проверок и что делать, если в дверь компании уже постучали.

«В основном налоги, которые входят в сферу защиты юриспруденции, связаны с уплатой или неуплатой НДС — основная проблема, которая взаимосвязывает предпринимателей и налоговую инспекцию, потому что каждый предприниматель хочет уменьшить этот вид налога, предпринимает различные попытки, схемы, связи», — рассказывает Павел Кириченко.

Часто эти схемы и связи нечестные и незаконные, но иногда неуплата налогов не зависит от бизнесмена. Предприниматель может добросовестно заключать договоры и платить по ним, но НДС не будут выплачивать контрагенты на одном из этапов — появляется налоговый разрыв, который привлекает внимание налоговых органов. «Соответственно налоговая считает, что это проявление недобросовестности именно первого, кто не заплатил, а уже последующих не пытаются догонять», — объясняет гендиректор «Алмаз.мфц».

Любое уклонение от налогов, будь то фиктивное дробление бизнеса на отдельные предприятия или покупка товара у фирмы-однодневки — криминально, чревато и то, чего лучше не допускать. Налоговых неплательщиков ждут проверки и судебные разбирательства, самое суровое наказание — уголовная ответственность, если сумма невыплаченных налогов превышает 15 миллионов. В таком случае предприятие-должника, его руководителей и учредителей, ненадлежащие действия которых привели к неуплате налогов, привлекают к субсидиарной ответственности.

Для этого налоговая обращается в суд, доказывает степень виновности и участия лиц в недоплате налогов. Собирает доказательную базу, обосновывая недоплату, например, выводом средств на личные счета руководства или поступление денег в обналиченном виде, вместо оплаты налогов. После этого руководящие лица компании обязаны солидарно выплатить неоплаченные налоги. Либо разделив долг на равные части, либо деньги взыскивают с одного участника дела — тогда другие должны отдать требуемую сумму первому, разделив ее между собой так же на равные части. Заключение под стражу по экономическим статьям не происходит, но возможен домашний арест.

«У нас есть определенный запрет государства на арест по экономическим статьям – прямое указание президента, правительства и различных органов. Считается, что человек должен заплатить налоги, а не сидеть», — поясняет Павел Кириченко. Если лицо в ходе уголовного дела и на стадии предварительного расследования уплатит налоги, то уголовное преследование в его отношении полностью прекращается.

Если все-таки неуплата обнаружилась, то нужно досконально разбираться, потому что не всегда сотрудники налоговой правильно их насчитывают — фактическая сумма может оказаться меньше.

«Если к вам пришел "колокольчик" из налогового органа, надо уже сразу смотреть, что хочет налоговая, анализировать за какой период, что хочет провести: выездную налоговую проверку, камеральную или просто путем изучения запрошенных документов от юридических лиц. Также налоговые органы вызывают на беседы, разговаривают с руководителями, учредителями, смотрят холдинги взаимосвязей этих организаций. Всех вызывают, опрашивают. В этом тоже надо участвовать и юристам помогать, подсказывать как правильно представить свою наиболее приемлемую позицию, чтобы в дальнейшем избежать государственного принудительного взыскания этих долгов, особенно если лица невиновные», — говорит руководитель юридического центра.

Секрет спокойной жизни предприятия без посещений финансовых фискалов прост. «Всегда надо вовремя и правильно жить, — улыбается Павел Кириченко. — Соображать, смотреть на будущее». Также нужно быть бдительными в отношении организаций и людей, с которыми заключается договор. Запрашивать документы (копия удостоверения личности и реквизиты, включая ИНН и расчетный счет), изучать отзывы клиентов о контрагенте и проверять, не привлекалась ли компания к судебным тяжбам.

В отношении физических лиц государство более лояльно. «В основном госорганы работает по крупным налогоплательщикам, которые в полной мере могут более качественно снабжать налоговую систему и платить налоги. Дальше система оптимизируется под средний бизнес, потом под малый. Когда-то дойдут и до каждого индивидуально. Но государство правильно делает, что не начинает работу с каждым из них, потому что это по сути крохи, а работы столько же, сколько с большими налогоплательщиками», — рассказывает юрист.

На платежи физлиц налоговая может обратить внимание, если объем их доходов большой. Такой суммой считается ежемесячный доход более 600 тысяч в месяц. Тогда могут провести расследование, выяснить, каким образом человек получает деньги, и если это предпринимательская деятельность — перевести лицо в разряд юридических и, соответственно, в другую систему налогообложения.