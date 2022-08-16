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общество

Жители Новосибирска через суд требуют закрыть ярмарки у Клещихинского кладбища

Фото Жители Новосибирска через суд требуют закрыть ярмарки у Клещихинского кладбища
Фото Жители Новосибирска через суд требуют закрыть ярмарки у Клещихинского кладбища

Фото unsplash.com / Joël in 't Veld

Новосибирцы в суде требуют у мэрии закрытия ярмарок возле Клещихинского кладбища.

Жители Новосибирска подали иск в суд к горадминистрации с требованием закрыть торговые ярмарки в Хилокском микрорайоне, расположенные в 500 метрах от Клещихинского кладбища. Соответствующая информация опубликована на сайте Калининского районного суда.

Истцы требуют исключить земельные участки, расположенные на улице Хилокской, № 3, № 5, № 8/1, № 9 и № 9а из списка мест, разрешенных для проведения ярмарок. В исковом заявлении новосибирцы указали, что ярмарки, на которых продают продукты питания, находятся в непосредственной близости от Клещихинского кладбища. При этом территория кладбища относится ко второму классу опасности (высокоопасные) с нормативной санитарно-защитной зоной 500 метров.

В беседе с ТАСС одна из заявителей рассказала, что на ярмарках нарушаются не только санитарные правила, но и нормы противопожарной безопасности.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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